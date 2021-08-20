جهاز البصمة TIMMY - F630 يعمل ب ( بصمه وجه- بصمه الاصبع- بصمه الكارت-الرقم السري ) عدد بصمات الوجة 1000 الاف عدد بصمات الاصبع 3000 الاف عدد الكروت 3000 الاف عدد الحركات 110الاف حركة ADMS به خاصية مزود بمنفذ USB & Ethernet ACCESS CONTROL يدعم التوصيل كا تشغيل الجهاز باللغة العربية واللغة الانجليزية او اكثر من لغة التقاط البصمة بسرعة فائقة لسعر 460 ريال شامل الضريبة والتركيب ضمان لمدة عامان علي الجهاز للتواصل والاستفسار:0550029406 فروعنا:ابها/ الدمام / جدة/ الرياض / المدينة المنورة