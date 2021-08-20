جهاز البصمة TIMMY - F630

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (جميع المدن) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: جهاز البصمة TIMMY - F630 - في السعودية

إضغط على الصورة لتكبيرها

جهاز البصمة TIMMY - F630 يعمل ب ( بصمه وجه- بصمه الاصبع- بصمه الكارت-الرقم السري ) عدد بصمات الوجة 1000 الاف عدد بصمات الاصبع 3000 الاف عدد الكروت 3000 الاف عدد الحركات 110الاف حركة ADMS به خاصية مزود بمنفذ USB & Ethernet ACCESS CONTROL يدعم التوصيل كا تشغيل الجهاز باللغة العربية واللغة الانجليزية او اكثر من لغة التقاط البصمة بسرعة فائقة لسعر 460 ريال شامل الضريبة والتركيب ضمان لمدة عامان علي الجهاز للتواصل والاستفسار:0550029406 فروعنا:ابها/ الدمام / جدة/ الرياض / المدينة المنورة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo
التليفون: 0550029406

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العزازية- الرياض
الجيزة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 460 ريال
تاريخ الإعلان: 19/8/2021
رقم الإعلان: 2102933
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج السيارات - في السعودية

بوابات دخول وخروج السيارات

(للبيع)

- في السعودية

0570130761بوابات دخول وخروج السيارات - بوابات الكترونية بوابات دخول وخروج السيارات صيني و ايطالي تعم.
العنوان:

الرياض - السعودية

1,500 ريال

20/8/2021
صورة الاعلان: بوابات مرور الافراد بوابات مرور السيارات بوابات كشف المعادن - في السعودية

بوابات مرور الافراد بوابات مرور السيارات بوابات كشف المعادن

(للبيع)

- في السعودية

بوابات مرور الافراد بوابات مرور السيارات بوابات كشف المعادن بوابات امنية تناسب جميع الاماكن الكبيرة.

اتصل

19/8/2021
صورة الاعلان: افضل شاشات اعلانيه للبيع والايجار - في السعودية

افضل شاشات اعلانيه للبيع والايجار

(للبيع)

- في السعودية

شركة رائدة في مجال تكنولوجيا شاشات العرض الإلكترونية بجميع أنواعها الداخلية ، والتي تعتبر أحدث التقن.

290 ريال

18/8/2021
صورة الاعلان: ميزان باركود الكتروني يزن حتي 30 كجم - في السعودية

ميزان باركود الكتروني يزن حتي 30 كجم

(للبيع)

- في السعودية

ميزان باركود الكتروني للسوبر ماركت والمحلات TA - POSميزان باركود الكتروني منتج مميز لاصحاب ومديري .
العنوان:

الرياض - السعودية

1,840 ريال

18/8/2021
صورة الاعلان: طابعة ايصالات TA POS-80 UE. - في السعودية

طابعة ايصالات TA POS-80 UE.

(للبيع)

- في السعودية

مميزاتها: تعمل عن طريق USB/Ethernet سرعة الطباعة عالية الجودة سهولة فى الاستخدام السعر 375 ريال بخل.
العنوان:

الرياض - السعودية

375 ريال

18/8/2021
صورة الاعلان: اجهزه كاشير ونقط بيع في السعودية - في السعودية

اجهزه كاشير ونقط بيع في السعودية

(للبيع)

- في السعودية

جهاز كاشير المطعم و الكافي شوب -لمعالج : j1900 QUAD CORE 2.0G الهارد ديسك : HDD SSD64GB الذاكرة : D.
العنوان:

الرياض - السعودية

3,450 ريال

18/8/2021
صورة الاعلان: نقاط بيع واجهزة كاشير تدعم الضريبة المضافة مع برنامج المبيعات والمخزون - في السعودية

نقاط بيع واجهزة كاشير تدعم الضريبة المضافة مع برنامج المبيعات والمخزون

(للبيع)

- في السعودية

نقطة بيع المطعم و الكافي شوب -شاشة لمس +شاشة للعميل +wifi لمعالج : j1900 QUAD CORE 2.0G الهارد ديسك.

3,450 ريال

17/8/2021
صورة الاعلان: نقاط بيع كاشير تموينات سوبر ماركت بقالة - في السعودية

نقاط بيع كاشير تموينات سوبر ماركت بقالة

(للبيع)

- في السعودية

نقاط بيع كاشير التموينات كاشير سوبر ماركت كاشير بقالة -برنامج اداراة المبيعات والمشتريات والعملاء و.

1 ريال

15/8/2021
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج السيارات - في السعودية

بوابات دخول وخروج السيارات

(للبيع)

- في السعودية

بوابات دخول وخروج السيارات - بوابات الكترونية بوابات دخول وخروج السيارات صيني و ايطالي تعمل بالكارت.
العنوان:

الجوف - السعودية

1,500 ريال

12/8/2021
صورة الاعلان: احدث جهاز بصمة حضور و انصرافU FACE 800 من شركة ZKT . - في السعودية

احدث جهاز بصمة حضور و انصرافU FACE 800 من شركة ZKT .

(للبيع)

- في السعودية

مميزاته: يعمل ببصمة الاصبع والاصبع والكارت سرعة فائقة فى قبول البصمة او رفضها فى اقل من الثانية .
العنوان:

الرياض - السعودية

1,400 ريال

11/8/2021
صورة الاعلان: عرض حصري بصمه الحضور والانصراف ZKT MB 1000 - في السعودية

عرض حصري بصمه الحضور والانصراف ZKT MB 1000

(للبيع)

- في السعودية

مميزاته: يجمع ما بين البصمة و الانتركم يعمل ببصمة الاصبع والاصبع والكارت سرعة فائقة فى قبول الب.
العنوان:

الرياض - السعودية

800 ريال

11/8/2021
صورة الاعلان: جهاز انذار برادوكس للسرقات Warning system يتصل بالجوال - في السعودية

جهاز انذار برادوكس للسرقات Warning system يتصل بالجوال

(للبيع)

- في السعودية

جهاز الإنذار هو جهاز إلكتروني يساعد على حماية المكاتب، والمنازل، وغير ذلك من المباني الأخرى ضد السرق.

اتصل

11/8/2021
صورة الاعلان: عرض خاص علي بوابات مرور الافراد وبوابات مرور السيارات وبوابات كشف المعادن - في السعودية

عرض خاص علي بوابات مرور الافراد وبوابات مرور السيارات وبوابات كشف المعادن

(للبيع)

- في السعودية

بوابة مرور الافراد ترنستيل موديل TA-0111 بوابة للتحكم فى الدخول والخروج للأفراد تعمل بالبصمة والكار.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

11/8/2021
صورة الاعلان: ميزان باركود الكتروني - في السعودية

ميزان باركود الكتروني

(للبيع)

- في السعودية

TA - POSميزان باركود الكتروني - يزن من 20 جرام حتي 30 كجم - يدعم ضريبة القيمة المضافة - سعة التخزين.

1,840 ريال

9/8/2021
صورة الاعلان: جهاز تتبع وتعقب السيارات و مركبات. - في السعودية

جهاز تتبع وتعقب السيارات و مركبات.

(للبيع)

- في السعودية

جهاز تتبع سيارات موديل (Rupptela ) مميزاته: 1-جهاز اوروبى الصنع صنع فى دولة ليتوانيا. GPS/GPRs -2-يم.

690 ريال

8/8/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager