جهاز البصمة بالوجه - أكسس كنترول

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: جهاز البصمة بالوجه - أكسس كنترول - في السعودية

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فى ظل أزمة كورونا المتصاعدة ومن أجل توفير أكبر قدر من الوقاية كان هذا الجهاز الرائع الأكسس كنترول ذو الوظائف المتعدده مميزات جهاز الأكسس كنترول - * يتيح الجهاز البصمة بالوجه * كما يمكنه التعرف على حرارة الجسم من بعد يصل إلي 1.2م * وبالتالي فهو يمنع انتقال العدوى عن طريق الملامسه باليد أو الأصابع * كما يشتمل على خاصية غلق الأبواب وتسجيل بيانات الدخول والخروج *يقوم الجهاز بعمل انذار ضوئي وصوتي عند قياسه لدرجة حرارة غير مسموح بها التواصل واتس 0558860700
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جمال
التليفون: 0558860700

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العليا- الرياض
العين السخنة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 10/1/2021
رقم الإعلان: 2079381
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