جهاز البريماسيل X-JBL FWT مواصفات الجهاز:- يستخدم لتحويل مكالمات الموبايل للتليفون الارضي متوفر 1 شريحه يعمل على جميع شبكات الموبيل يمكن توصيله بالسنترال به خاصيه إظهار رقم الطالب ملحق بالجهاز إريال لإلتقاط الشبكه ضمان لمده عام ضد عيوب الصناعةدعم فني علي مدار الاسبوع يوجد شحن لجميع المحافظات للتواصل وطلب الاسعار يرجي الأتصال علي :- 01229022129 WhatsApp 01229022129 , سنترالات باناسونيك , بريماسيل ◄◄ Aa