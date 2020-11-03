جهاز البريماسيل X-JBL FWT

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: جهاز البريماسيل X-JBL FWT - في القاهرة مصر

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جهاز البريماسيل X-JBL FWT مواصفات الجهاز:- يستخدم لتحويل مكالمات الموبايل للتليفون الارضي متوفر 1 شريحه يعمل على جميع شبكات الموبيل يمكن توصيله بالسنترال به خاصيه إظهار رقم الطالب ملحق بالجهاز إريال لإلتقاط الشبكه ضمان لمده عام ضد عيوب الصناعةدعم فني علي مدار الاسبوع يوجد شحن لجميع المحافظات للتواصل وطلب الاسعار يرجي الأتصال علي :- 01229022129 WhatsApp 01229022129 , سنترالات باناسونيك , بريماسيل ◄◄ Aa
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: AYA KAMAL
التليفون: 01229022129

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جهاز تحويل المكالمات ( بريماسيل ) صينى- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/11/2020
رقم الإعلان: 2074120
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

(للبيع)

إعلان مميز
اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه

ماكينات ورقيه

(للبيع)

خط انتاج الأكواب الورقية * يمر خط الإنتاج بعدة مراحل للوصول الى الشكل النهائي للكوب الورقي بمختلف اح.
العنوان:

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اتصل

26/11/2020
صورة الاعلان: مجانا نظام لإدارة المخزون و الحسابات و المبيعات

مجانا نظام لإدارة المخزون و الحسابات و المبيعات

(للبيع)

حول عملك للنظام الألكتروني و تمتع بمزاياه و وفر المال و الأوراق و مساحات التخزين و أستمتع بأداء أح.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

26/11/2020
صورة الاعلان: أعلن عن اسمك التجاري مجانا من خلال أسم نطاق خاص بك

أعلن عن اسمك التجاري مجانا من خلال أسم نطاق خاص بك

(للبيع)

عزز علامتك التجارية مع كل رسالة تخرج من بريدك الخاص تحمل اسمك و علامتك التجارية.
العنوان:

الجيزة - مصر

2 دولار

26/11/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه علي احلي بحر في رس سدر

امتلك شاليه علي احلي بحر في رس سدر

(للتقسيط)

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العنوان:

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القسم: 

130,000 جنيه

26/11/2020
صورة الاعلان: شاليه بروف كبيرعلي البحر في راس سدر

شاليه بروف كبيرعلي البحر في راس سدر

(للتقسيط)

متع عينك باجمل المزارات السياحية في راس سدر وامتلك شاليهك بروف كبير بمساحة 160م (3غرفة + 2حمام +مطبخ.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

160,000 جنيه

26/11/2020
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صورة الاعلان: امتلك شاليه في راس سدر عشان تفرح اولادك صيف وشتا

امتلك شاليه في راس سدر عشان تفرح اولادك صيف وشتا

(للبيع)

متع عينك باجمل المزارات السياحية في راس سدر وامتلك شاليهك بروف كبير بمساحة 120م (3غرفة + 2حمام +مطبخ.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

120,000 يورو

26/11/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع بقريه روزا من راس سدر

شاليه للبيع بقريه روزا من راس سدر

(للتقسيط)

شاليهك بروف كبير واستمتع بالإطلالات المميزة على شلالات المياه ذات الرؤية البانورامية بمساحة 57م (غرف.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

26/11/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه في راس سدر عشان تفرح اولادك صيف وشتا

امتلك شاليه في راس سدر عشان تفرح اولادك صيف وشتا

(للبيع)

متع عينك باجمل المزارات السياحية في راس سدر وامتلك شاليهك بروف كبير بمساحة 120م (3غرفة + 2حمام +مطبخ.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

26/11/2020
صورة الاعلان: متفوتش الفرصه واستلم شاليهك بروف على البحر باجمل الاماكن براس سدر

متفوتش الفرصه واستلم شاليهك بروف على البحر باجمل الاماكن براس سدر

(للبيع)

امتلك شاليهك بجاردن رائعه على البحر وقسط براحتك بدون فوائد بمساحه 115م (2غرفه+2حمام+ريسبشن+مطبخ) وم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

177,000 جنيه

26/11/2020
صورة الاعلان: جدد حياتك واستلم فورا شاليه على البحر فى اروع الاماكن فى راس سدر

جدد حياتك واستلم فورا شاليه على البحر فى اروع الاماكن فى راس سدر

(للبيع)

استلم فوراا شاليهك على البحر مباشره واستمتع باجمل المناظر بمساحه 120م(2غرفه+2حمام+ريسبشن+مطبخ) وهتلا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

192,000 جنيه

26/11/2020
صورة الاعلان: عيش مصيفك معانا فى شاليه معانا فى العين السخنه على البحر مباشره

عيش مصيفك معانا فى شاليه معانا فى العين السخنه على البحر مباشره

(للبيع)

امتلك شاليه على البحر بالعين السخنه وغير حياتك للاحسن متشلش هم الفلوس وصيف فى ارقى الاماكن فى العين .
القسم: 

86,000 جنيه

26/11/2020
صورة الاعلان: فحم سوداني للتصدير من كوستي ودمازين

فحم سوداني للتصدير من كوستي ودمازين

(للبيع)

لدي شركتنا مصادرها داخل السودان ونستطيع توفير فحم الطلح من أجود انواع الأشجار (الطلح – أكاسيا) فحم ط.
العنوان:

الدقهلية - مصر

300 دولار

26/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر فورا محاسبين خبرة سنتين للعمل فى شركة تكيفات فى السعودية بالريا

مطلوب للسفر فورا محاسبين خبرة سنتين للعمل فى شركة تكيفات فى السعودية بالريا

(فرصة عمل)

مطلوب للسفر فورا محاسبين خبرة سنتين للعمل فى شركة تكيفات فى السعودية بالرياض مسمى التاشيرة محاسب برج.
العنوان:

الجيزة - مصر

11 ريال

26/11/2020
صورة الاعلان: مطلـوب مقيمة نساء وتوليد للطائف

مطلـوب مقيمة نساء وتوليد للطائف

(فرصة عمل)

مطلـوب مقيمة نساء وتوليد ماجستير حديث للعمل بمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية تفا.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

26/11/2020
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