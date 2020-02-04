جهاز الاكس راي

(للبيع)
|اصبح جهاز الX_RAY كاشف الشنط والحقائب احمد عوامل التامين الرئيسيه قى كل المنشئآت الهامه فهو مفيدللمولات الكبرى الفنادق محطات المترو والشركات الكبرى والعديد من الاعراض الاخري جهاز الX_RAY كاشف الشنط والحقائب قادر على الكشف الدقيق من خلال تقنية متطوره عن كل ما بداخل الشنط والحقائب ومكتشف لاى ادوات او مواد خطره للمراسلة والطلب ت / 0501777079 واتس / api.whatsapp.com/send?phone=+966501777079
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0501777079
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5 دولار
|تاريخ الإعلان:
|5/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051700
5 دولار
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6 ريال
5 دولار
6 ريال
5 دولار
5 دولار
5 دولار
5 دولار
5 دولار
5 دولار
5 دولار
1 دولار
1 دولار
1 دولار