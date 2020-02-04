جهاز الاكس راي

اصبح جهاز الX_RAY كاشف الشنط والحقائب احمد عوامل التامين الرئيسيه قى كل المنشئآت الهامه فهو مفيدللمولات الكبرى الفنادق محطات المترو والشركات الكبرى والعديد من الاعراض الاخري جهاز الX_RAY كاشف الشنط والحقائب قادر على الكشف الدقيق من خلال تقنية متطوره عن كل ما بداخل الشنط والحقائب ومكتشف لاى ادوات او مواد خطره للمراسلة والطلب ت / 0501777079 واتس / api.whatsapp.com/send?phone=+966501777079