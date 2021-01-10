جهاز الاكس راى لتفتيش الحقائب

(للبيع)
|جهاز كشف الحقائب الاكس راي: عرض خاص وبسعر مناسب على أجهزة كشف الحقائب،والذى يعتبر بمثابة جهاز انذار ضد اى متعلقات خارجية داخل الحقائب حيث تستعمل في كل الأماكن والنوادي والشركات ومحطات المترو لزيادة الأمان، ويمكن الكشف من خلالها على الأسلحة المخبأة داخل الحقائب والمخدرات والعملات المعدنية.وله أحجام مختلفة،ولنا فروع في المملكة في الرياض وققصيم وجدة والشحن لجميع أنحاء المملكة، ولنا فروع في البحرين، وتوجد لدينا خدمات الصيانة والتركيب، للتواصل عبر الواتساب:0598589293
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo00
|التليفون:
|0598589293
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|العنوان:
|العليا الرياض- الرياض
الشرقية - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|10/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079325
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1 ريال
1 ريال
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