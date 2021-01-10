جهاز الاكس راى لتفتيش الحقائب

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: جهاز الاكس راى لتفتيش الحقائب - في السعودية

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جهاز كشف الحقائب الاكس راي: عرض خاص وبسعر مناسب على أجهزة كشف الحقائب،والذى يعتبر بمثابة جهاز انذار ضد اى متعلقات خارجية داخل الحقائب حيث تستعمل في كل الأماكن والنوادي والشركات ومحطات المترو لزيادة الأمان، ويمكن الكشف من خلالها على الأسلحة المخبأة داخل الحقائب والمخدرات والعملات المعدنية.وله أحجام مختلفة،ولنا فروع في المملكة في الرياض وققصيم وجدة والشحن لجميع أنحاء المملكة، ولنا فروع في البحرين، وتوجد لدينا خدمات الصيانة والتركيب، للتواصل عبر الواتساب:0598589293
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo00
التليفون: 0598589293

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العنوان: العليا الرياض- الرياض
الشرقية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 10/1/2021
رقم الإعلان: 2079325
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4/1/2021
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4/1/2021
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- في السعودية

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اتصل

4/1/2021
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- في السعودية

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العنوان:

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اتصل

3/1/2021
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