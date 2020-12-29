جهاز الاكس راى لتفتيش الحقائب

جهاز كشف الحقائب الاكس راي: عرض خاص وبسعر مناسب على أجهزة كشف الحقائب، حيث تستعمل في كل الأماكن والنوادي والشركات ومحطات المترو لزيادة الأمان، ويمكن الكشف من خلالها على الأسلحة المخبأة داخل الحقائب والمخدرات والعملات المعدنية.وله أحجام مختلفة،ولنا فروع في المملكة في الرياض وققصيم وجدة والشحن لجميع أنحاء المملكة، ولنا فروع في البحرين، وتوجد لدينا خدمات الصيانة والتركيب، للتواصل عبر الواتساب:0598589293