جهاز الاكسس كنترول

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
اكسس كنترول هو جهاز قياس درجة الحرارة ببصمة الوجه، ويتميز بـ: أنه الحل الأمثل للشركات والمصانع للتعامل مع فيروس كورونا ومواجهته، ويدعم بصمة الوجه. يدعم قياس درجات الحرارة بدقة. يعطي الجهاز تنبيه أثناء ارتداء قناع الوجه. تنبيهات صوتية سريعة عند الكشف عن درجة حرارة غير طبيعية متوفر لدينا خدمات التركيب والصيانة. -فروعنا في :الرياض، جدة، الخبر، خميس مشيط ولنا فروع أخرى في البحرين. التواصل0598589293
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo
التليفون: 0598589293

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العنوان: العليا- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/2/2021
رقم الإعلان: 2084151
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3/2/2021
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2/2/2021
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1/2/2021
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31/1/2021
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31/1/2021
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28/1/2021
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العنوان:

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اتصل

28/1/2021
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(للبيع)

- في الرياض السعودية

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العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

27/1/2021
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