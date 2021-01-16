جهاز الاكسس كنترول

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: جهاز الاكسس كنترول - في الرياض السعودية

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اكسس كنترول هو جهاز قياس درجة الحرارة ببصمة الوجه، ويتميز بـ: أنه الحل الأمثل للشركات والمصانع للتعامل مع فيروس كورونا ومواجهته، ويدعم بصمة الوجه. يدعم قياس درجات الحرارة بدقة. يعطي الجهاز تنبيه أثناء ارتداء قناع الوجه. تنبيهات صوتية سريعة عند الكشف عن درجة حرارة غير طبيعية متوفر لدينا خدمات التركيب والصيانة. -فروعنا في :الرياض، جدة، الخبر، خميس مشيط ولنا فروع أخرى في البحرين. التواصل0598589293
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo
التليفون: +966598589293

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العليا- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/1/2021
رقم الإعلان: 2080063
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16/1/2021
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16/1/2021
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10/1/2021
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9/1/2021
صورة الاعلان: أجهزة قياس درجة الحرارة - في الرياض السعودية

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(للبيع)

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الرياض - السعودية

1 ريال

9/1/2021
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(للبيع)

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7/1/2021
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(للبيع)

- في الرياض السعودية

لتعامل اكثر سهولة ويسر مع عملائك نقدم لك عرض خاص وبسعر مناسب أجهزة ترتيب صفوف الانتظار، حيث يساعد ع.
العنوان:

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7/1/2021
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(للبيع)

- في الرياض السعودية

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العنوان:

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7/1/2021
صورة الاعلان: بوابات الافراد الحديثة - في الرياض السعودية

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(للبيع)

- في الرياض السعودية

ـ،ـ بوابات دخول الأفراد والموظفين بالبصمة والكارت: تتميز البوابات بسهولة الحركة وقوة التحمل كما انه.
العنوان:

الرياض - السعودية

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5/1/2021
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4/1/2021
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4/1/2021
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3/1/2021
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3/1/2021
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العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

3/1/2021
صورة الاعلان: ميزان الباركود الإلكتروني سهل الإستخدام - في الرياض السعودية

ميزان الباركود الإلكتروني سهل الإستخدام

(للبيع)

- في الرياض السعودية

ـ توفيرا للوقت والمجهود وبسعر مناسب ميزان الباركود الإلكتروني،حيث يكون مناسب للمحلات التجارية والسو.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

31/12/2020
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