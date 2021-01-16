جهاز الاكسس كنترول

اكسس كنترول هو جهاز قياس درجة الحرارة ببصمة الوجه، ويتميز بـ: أنه الحل الأمثل للشركات والمصانع للتعامل مع فيروس كورونا ومواجهته، ويدعم بصمة الوجه. يدعم قياس درجات الحرارة بدقة. يعطي الجهاز تنبيه أثناء ارتداء قناع الوجه. تنبيهات صوتية سريعة عند الكشف عن درجة حرارة غير طبيعية متوفر لدينا خدمات التركيب والصيانة. -فروعنا في :الرياض، جدة، الخبر، خميس مشيط ولنا فروع أخرى في البحرين. التواصل0598589293