جهاز الاكسس كنترول

(للبيع)
|اكسس كنترول هو جهاز قياس درجة الحرارة ببصمة الوجه، ويتميز بـ: أنه الحل الأمثل للشركات والمصانع للتعامل مع فيروس كورونا ومواجهته، ويدعم بصمة الوجه. يدعم قياس درجات الحرارة بدقة. يعطي الجهاز تنبيه أثناء ارتداء قناع الوجه. تنبيهات صوتية سريعة عند الكشف عن درجة حرارة غير طبيعية متوفر لدينا خدمات التركيب والصيانة. -فروعنا في :الرياض، جدة، الخبر، خميس مشيط ولنا فروع أخرى في البحرين. التواصل0598589293
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo
|التليفون:
|+966598589293
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|العنوان:
|العليا- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|16/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080063
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