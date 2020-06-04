جهاز الاستدعاء الذكي من المعروف أن خسارة الأرباح هي المحصلة النهائية لضعف الخدمات وعدم رضا العملاء. فكل عميل يريد أكبر قدر من الاهتمام بغض النظر عن عدد العملاء الآخرين في صفوف الانتظار . ويشعر العملاء في شبابيك تقديم الخدمات المزدحمة بالإحباط وسرعان ما ينتج عن ذلك بيئة مشحونة بالتوتر. ولذلك، فبدلًا من الانتظار في صفوف طويلة وبدون أي خصوصية على الإطلاق، يمكن لعملائك قضاء وقت الانتظار حسب رغبتهم. للتواصل 05956888150