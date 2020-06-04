جهاز الاستدعاء الذكي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: جهاز الاستدعاء الذكي - في الشرقية السعودية

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جهاز الاستدعاء الذكي من المعروف أن خسارة الأرباح هي المحصلة النهائية لضعف الخدمات وعدم رضا العملاء. فكل عميل يريد أكبر قدر من الاهتمام بغض النظر عن عدد العملاء الآخرين في صفوف الانتظار . ويشعر العملاء في شبابيك تقديم الخدمات المزدحمة بالإحباط وسرعان ما ينتج عن ذلك بيئة مشحونة بالتوتر. ولذلك، فبدلًا من الانتظار في صفوف طويلة وبدون أي خصوصية على الإطلاق، يمكن لعملائك قضاء وقت الانتظار حسب رغبتهم. للتواصل 05956888150
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: رحاب التنمية
التليفون: 0595688150

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العنوان: العليا- العليا
الشرقية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 9/8/2020
رقم الإعلان: 2064594
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صورة الاعلان: تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النننقل - في الشرقية السعودية

تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النننقل

(للبيع)

- في الشرقية السعودية

.تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل شركة المتكامل.

اتصل

4/6/2020
صورة الاعلان: تتبتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل - في الشرقية السعودية

تتبتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل

(للبيع)

- في الشرقية السعودية

تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل شركة المتكام.

اتصل

24/5/2020
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