جهاز اكوا لتحديد موقع المياه الجوفية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: جهاز اكوا لتحديد موقع المياه الجوفية - في الجزيرة السودان

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AQWA يعمل جهاز اكوا على نظام الاستشعار عن بعد المتطور والمدمج مع نظام التحديد الصوتي ) بدقته العالية للأمواج الترددية التي تمكنه من تحديد وكشف نقطة تمركز الهدف. LDSلمسار ( بدقة متناهية جداً حيث يمكن للجهاز تحديد مواقع المياه تحت الأرض من مسافة AQWAيتميز جهاز أمامية 200 مع خاصية التحكم الدقيق في مسافة البحث الأمامية، حيث هناك عدة مستويات للبحث الأمامي بزاوية 360 درجة يمكن للمستخدم ضبطها على حسب حاجته للمسح الامامي. يصل عمق البحث في جهاز اكوا تحت سطح الأرض 200 متر مع إمكانية التحكم الدقيق في
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: discovery
التليفون: 0567186811

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العنوان: الامارات- العين
الجزيرة -

السودان
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 6/2/2021
رقم الإعلان: 2082863
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