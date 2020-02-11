جهاز اكس راي لتفتيش الشنط

(للبيع)
|كاشف الشنط | كاشف حقائب | جهاز اكس راي للكشف في الشنط |X-ray Baggage يوجد لدينا قسم خاص للتركيب والصيانة فروعنا بالمملكة العربية السعودية بالرياض – القصيم – الخبر – جدة - خميس مشيط ولنا فروع بدولة البحرين ونشحن الى جميع المحافظات والبلدان للتواصل معنا 0552375225 #X_ray_baggage_scanner #ماسح_الامتعة_بالاشعة_السينية #اجهزة_تفتيش_الحقائب_والطرود #اجهزة_تفتيش_الحقائب_للمطارات_والسفارات_والفنادق #اجهزة_تفتيش_الحقائب #بوابات_الكشف_عن_المعادن #جهاز_تفتتيش_الاشخاص_اليدوي #جهاز_الكشف_عن_المعادن_والذهب #w
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fajerrehab
|التليفون:
|0552375225
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|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|11/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052380
1 ريال
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1 ريال
1 ريال
5 ريال
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1 ريال
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3 ريال
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5 دولار
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