جهاز استدعاء للتمريض بالمستشفيات والمراكز الصحية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
يستخدم في المستشفيات وفى بعض المستشفيات التي يحظر فيها استخدام الجوال لانعكاساته الخطيرة على أجهزة الكشف ومعاينة المرضى والأشعة وتسهل على المرضى استدعاء الممرضات واستدعاء الأطباء نقوم بالشحن والتركيب في جميع مدن المملكة العربية السعودية فروعنا (الرياض- جدة – القصيم – الخبر -خميس مشيط) ولنا فروع أيضا في البحرين للتواصل جوال او واتساب:0598589293
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo00
التليفون: 0598589293

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العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 7/12/2020
رقم الإعلان: 2075359
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صورة الاعلان: ترمومتر قياس حرارة - في الرياض السعودية

ترمومتر قياس حرارة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

متوفرلدينا تيرموميتر ديجيتال لقياس درجة حرارة الجسم بدقة مزودة بشاشة رقمية يقوم بإنذار صوتي وضوئي عن.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: مركز المسواك الطبي - في الرياض السعودية

مركز المسواك الطبي

(فرص)

- في الرياض السعودية

مركز المسواك الطبي مركز المسواك الطبي فرع القدس من المراكز الطبية لطب الاسنان الرائدة والمميزة في ت.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

9/9/2020
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