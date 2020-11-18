جهاز استدعاء للتمريض بالمستشفيات والمراكز الصحية

يستخدم في المستشفيات وفى بعض المستشفيات التي يحظر فيها استخدام الجوال لانعكاساته الخطيرة على أجهزة الكشف ومعاينة المرضى والأشعة وتسهل على المرضى استدعاء الممرضات واستدعاء الأطباء نقوم بالشحن والتركيب في جميع مدن المملكة العربية السعودية فروعنا (الرياض- جدة – القصيم – الخبر -خميس مشيط) ولنا فروع أيضا في البحرين للتواصل جوال او واتساب:0598589293