جهاز استدعاء للتمريض بالمستشفيات والمراكز الصحية

(للبيع)
|يستخدم في المستشفيات لتوفيراكبرقدر من الراحة وفى بعض المستشفيات التي يحظر فيها استخدام الجوال لانعكاساته الخطيرة على أجهزة الكشف ومعاينة المرضى والأشعة وتسهل على المرضى استدعاء الممرضات واستدعاء الأطباء نقوم بالشحن والتركيب في جميع مدن المملكة العربية السعودية فروعنا (الرياض- جدة – القصيم – الخبر -خميس مشيط) ولنا فروع أيضا في البحرين للتواصل جوال او واتساب:0598589293
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo00
|التليفون:
|0598589293
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|3/12/2020
|رقم الإعلان:
|2074984
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1 ريال
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1 ريال