جهاز أكسس كنترول TM-FS50W

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: جهاز أكسس كنترول TM-FS50W - في السعودية

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جهاز أكسس كنترول TM-FS50W مقاوم للماء Waterproofالمميزات: الجهاز يدعم( البصمة والكارت والرقم السري) عدد البصمات 5000 الأف عدد الكروت 5000 الأف عدد الحركات 200 الف حركة - يعمل علي جميع الابواب زجاج - خشب - حديد سعر الجهاز للمشاريع 1400 ريال + الضريبة 15 % شامل التركيب يتميز الجهاز بشكلة الأنيق وحجمة الصغير مما يعطيه شكل انسيابي فروعنا:ابها- الدمام - جدة - الرياض - المدينة المنورة للتواصل والاستفسار:0550029406
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo
التليفون: 0550029406

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: المدينة المنورة- المدينة المنورة
أسوان -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,400 ريال
تاريخ الإعلان: 22/8/2021
رقم الإعلان: 2103135
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