(للبيع)
|جهاز أكسس كنترول TM-FS50W مقاوم للماء Waterproofالمميزات: الجهاز يدعم( البصمة والكارت والرقم السري) عدد البصمات 5000 الأف عدد الكروت 5000 الأف عدد الحركات 200 الف حركة - يعمل علي جميع الابواب زجاج - خشب - حديد سعر الجهاز للمشاريع 1400 ريال + الضريبة 15 % شامل التركيب يتميز الجهاز بشكلة الأنيق وحجمة الصغير مما يعطيه شكل انسيابي فروعنا:ابها- الدمام - جدة - الرياض - المدينة المنورة للتواصل والاستفسار:0550029406
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo
|التليفون:
|0550029406
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|العنوان:
|المدينة المنورة- المدينة المنورة
أسوان - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,400 ريال
|تاريخ الإعلان:
|22/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103135
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1,500 ريال
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