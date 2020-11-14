جهاز أستدعاء التمريض

ولإن الدقيقة بتفرق في حياة الانسان اخترنا افضل منتج النداء الآلي هو نظام استدعاء الممرضات الذى يقوم بالابلاغ عن طلب مريض المساعدة وذلك عن طريق شد المفتاح الخاص بالأستدعاء من خلال تنبيه صوتي وضوئي عند مكان تواجد طاقم التمريض وذلك يضمن سرعة الأستجابة لطلب المريض وتقديم خدمة سريعة ومتميزة للمرضى تضمن الحفاظ على صحتهم. خدمة التركيب والشحن في مختلف انحاء المملكة فروعنا في المملكة العربيه السعوديه (الرياض/جده/الخبر/القصيم/خميس مشيط) بالاضافه الى فروعنا في البحرين للتواصل جوال او واتساب 0558868300