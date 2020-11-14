جهاز أستدعاء التمريض

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: جهاز أستدعاء التمريض - في الرياض السعودية

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ولإن الدقيقة بتفرق في حياة الانسان اخترنا افضل منتج النداء الآلي هو نظام استدعاء الممرضات الذى يقوم بالابلاغ عن طلب مريض المساعدة وذلك عن طريق شد المفتاح الخاص بالأستدعاء من خلال تنبيه صوتي وضوئي عند مكان تواجد طاقم التمريض وذلك يضمن سرعة الأستجابة لطلب المريض وتقديم خدمة سريعة ومتميزة للمرضى تضمن الحفاظ على صحتهم. خدمة التركيب والشحن في مختلف انحاء المملكة فروعنا في المملكة العربيه السعوديه (الرياض/جده/الخبر/القصيم/خميس مشيط) بالاضافه الى فروعنا في البحرين للتواصل جوال او واتساب 0558868300
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: zinab
التليفون: 0558868300

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العليا- Al Olaya
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/11/2020
رقم الإعلان: 2072334
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