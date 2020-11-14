جهاز أستدعاء التمريض

(للبيع)
|ولإن الدقيقة بتفرق في حياة الانسان اخترنا افضل منتج النداء الآلي هو نظام استدعاء الممرضات الذى يقوم بالابلاغ عن طلب مريض المساعدة وذلك عن طريق شد المفتاح الخاص بالأستدعاء من خلال تنبيه صوتي وضوئي عند مكان تواجد طاقم التمريض وذلك يضمن سرعة الأستجابة لطلب المريض وتقديم خدمة سريعة ومتميزة للمرضى تضمن الحفاظ على صحتهم. خدمة التركيب والشحن في مختلف انحاء المملكة فروعنا في المملكة العربيه السعوديه (الرياض/جده/الخبر/القصيم/خميس مشيط) بالاضافه الى فروعنا في البحرين للتواصل جوال او واتساب 0558868300
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|zinab
|التليفون:
|0558868300
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|العنوان:
|العليا- Al Olaya
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|14/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072334
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1 ريال
1 ريال
1 ريال
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3,200 ريال
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(للبيع)- في الرياض السعودية
1 ريال
3,050 ريال
2,000 ريال
1,299 ريال
1 ريال