(للبيع)
|جميلة ومميزة وبأبعاد يطلبها الجميع . برادة لامبيريت 2006 للبيع برادة لامبيريت مع مبرد ثيرموكنج sl400 e رقم العرض هو 115062 مواصفات قياسية للسفر الدولي شاسيه كامل قوي جدا مع محاور bpw الطول 13متر و60 سم . عرض 2.52سم . ارتفاع 2.60 سم للسعر تواصل معنا الان هاتفيا او واتس اب علي رقم 0509313043 أو ارسل لنا رقم جوالكم ان اردتم ونتواصل معكم باذن الله #برادتك_عندنا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|البرادات العالمية
|التليفون:
|0509313043
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|العنوان:
|- مكة
مكة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|10/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048375
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال