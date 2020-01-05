جميلة ومميزة وبأبعاد يطلبها الجميع . برادة لامبيريت 2006 للبيع برادة لامبيريت مع مبرد ثيرموكنج sl400 e رقم العرض هو 115062 مواصفات قياسية للسفر الدولي شاسيه كامل قوي جدا مع محاور bpw الطول 13متر و60 سم . عرض 2.52سم . ارتفاع 2.60 سم للسعر تواصل معنا الان هاتفيا او واتس اب علي رقم 0509313043 أو ارسل لنا رقم جوالكم ان اردتم ونتواصل معكم باذن الله #برادتك_عندنا