جميلة ومميزة وبأبعاد يطلبها الجميع . برادة لامبيريت 2006

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صورة الاعلان: جميلة ومميزة وبأبعاد يطلبها الجميع . برادة لامبيريت 2006 - في مكة السعودية

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جميلة ومميزة وبأبعاد يطلبها الجميع . برادة لامبيريت 2006 للبيع برادة لامبيريت مع مبرد ثيرموكنج sl400 e رقم العرض هو 115062 مواصفات قياسية للسفر الدولي شاسيه كامل قوي جدا مع محاور bpw الطول 13متر و60 سم . عرض 2.52سم . ارتفاع 2.60 سم للسعر تواصل معنا الان هاتفيا او واتس اب علي رقم 0509313043 أو ارسل لنا رقم جوالكم ان اردتم ونتواصل معكم باذن الله #برادتك_عندنا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: البرادات العالمية
التليفون: 0509313043

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - مكة
مكة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 10/1/2020
رقم الإعلان: 2048375
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