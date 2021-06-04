جميع خدمات التصميم الاحترافية توالطباعة جدها لدينا

(فرص)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الشرقية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
- نضع تصاميم وأفكار خلاقة لبدء حملة ناجحة تخدم مؤسستك في الوصول لعدد أكبر من العملاء والجمهور المستهدف. - تصاميم شعارات (لوجو) احترافيه تتناسب مع مستوى تطلعاتكم وبأحدث تقنيات التصميم الجرافيكي - تصميم شعارات المراكز والمؤسسات والشركات والاشخاص (الثابتة والمتحركة). - تصميم هويه بصريه. - تصميم الهويه التجاريه الكامله. - تصميمات الفلايرات والبرشورات. تصميمات الكروت والاعلانات. - تصميمات السوشيال ميديا. - تصاميم مختلفه مثل (بطاقات الزواج ). - تصاميم الفيديو والموشن جرافيك.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الشركة السورية للطباعة والتصميم
التليفون: +201117971919

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: https://goo.gl/maps/KsGyqWghiH91EcH28- العاشر من رمضان
الشرقية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 50 دولار
تاريخ الإعلان: 4/6/2021
رقم الإعلان: 2095994
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة للبيع بالجيزة

شقة للبيع بالجيزة

(للبيع)

شقة بجوار محطة مترو الجيزة مباشرة. و خلف محكمة الجيزة الابتدائية و فوق نفق الهرم البرج البحري الد.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

4/6/2021
صورة الاعلان: للبيع شقة بجوار محطة مترو الجيزة مباشرة. و خلف محكمة الجيزة الابتدائية

للبيع شقة بجوار محطة مترو الجيزة مباشرة. و خلف محكمة الجيزة الابتدائية

(للبيع)

شقة بجوار محطة مترو الجيزة مباشرة. و خلف محكمة الجيزة الابتدائية و فوق نفق الهرم البرج البحري الد.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

4/6/2021
صورة الاعلان: شقة سوبر لوكس للبيع بموقع متميز بالجيزة

شقة سوبر لوكس للبيع بموقع متميز بالجيزة

(للبيع)

شقة بجوار محطة مترو الجيزة مباشرة. و خلف محكمة الجيزة الابتدائية و فوق نفق الهرم البرج البحري الد.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

4/6/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع بالجيزة فوق نفق الهرم

شقة للبيع بالجيزة فوق نفق الهرم

(للبيع)

شقة بجوار محطة مترو الجيزة مباشرة. و خلف محكمة الجيزة الابتدائية و فوق نفق الهرم البرج البحري الد.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

10 جنيه

4/6/2021
صورة الاعلان: شقة بالجيزة للبيع

شقة بالجيزة للبيع

(للبيع)

شقة بجوار محطة مترو الجيزة مباشرة. و خلف محكمة الجيزة الابتدائية و فوق نفق الهرم البرج البحري الد.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

530,000 جنيه

4/6/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع سكنى او ادارى

شقة للبيع سكنى او ادارى

(للبيع)

شقة بجوار محطة مترو الجيزة مباشرة. و خلف محكمة الجيزة الابتدائية و فوق نفق الهرم البرج البحري الد.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

4/6/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: ملابس أطفال بيت وخروج بسعر الجملة و البيع من اول قطعه جملة

ملابس أطفال بيت وخروج بسعر الجملة و البيع من اول قطعه جملة

(للبيع)

ملابس أطفال بيت وخروج وحريمي وشبابي للبيع جملة من اول قطعه فقط لدى مكتبنا بالجيزة مكتب دربي قطن لل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/6/2021
صورة الاعلان: بيعات ملابس بأرخص الاسعار بالجيزة

بيعات ملابس بأرخص الاسعار بالجيزة

(للبيع)

بيعات ملابس بأرخص الاسعار بالجيزة ملابس أطفال للبيع بيعه بأسعار مفاجاة للتواصل 01020461075 العنوان .
العنوان:

الجيزة - مصر

10 جنيه

4/6/2021
صورة الاعلان: استمتع بالهدوء والرفاهيه وامتلك شاليهك في جازي باي

استمتع بالهدوء والرفاهيه وامتلك شاليهك في جازي باي

(للبيع)

استمتع باجازة علي شاطئ رملي وامتلك شاليه بمساحة 95 م ( 3 غرفه + 2 حمام + رسيبش + مطبخ تصميم امريكي.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

3/6/2021
صورة الاعلان: بيت كامل للبيع بسعر مميز جدا

بيت كامل للبيع بسعر مميز جدا

(للبيع)

بيت كامل للبيع 250 متر 8 طوابق و ارضي كل دور شقتين متشطب خامس ادوار تشطيب كامل به 3 محلات كبار كل مح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

3/6/2021
صورة الاعلان: شقه للبيع 160م بالحي الرابع بمدينة 6 أكتوبر

شقه للبيع 160م بالحي الرابع بمدينة 6 أكتوبر

(للبيع)

شقه للبيع 160م بالحي الرابع بمدينة 6 أكتوبر موقع مميز بالمجاوره الأولي - خطوات للمحور المركزي التق.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

1,250,000 جنيه

3/6/2021
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه

ماكينات ورقيه

(للبيع)

ماكينة تشكيل الاكواب الورقية ( 60 الى 65 كوب/الدقيقة) تقوم الماكينة بانتاج الاكواب الورقية يتم التص.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

3/6/2021
صورة الاعلان: بتدور ع الرفاهيه والمتعه هتلاقيهم في بلوبلو السخنه

بتدور ع الرفاهيه والمتعه هتلاقيهم في بلوبلو السخنه

(للبيع)

عيش الرفاهيه والمتعه والسعاده انت وعيلتك في قرية بلوبلو العين السخنه وامتلك شاليهك ع اجمل فيو بحر و.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

317,000 جنيه

3/6/2021
صورة الاعلان: كلاب جولدن للبيع تقليب عالي تربيه منزليه السن خمسين يوم مطعمين

كلاب جولدن للبيع تقليب عالي تربيه منزليه السن خمسين يوم مطعمين

(للبيع)

كلاب جولدن للبيع تقليب عالي تربيه منزليه السن خمسين يوم مطعمين.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

3/6/2021
صورة الاعلان: توريد وتركيب وصيانة سنترالات وكاميرات واجهزة إنذار وانتركم

توريد وتركيب وصيانة سنترالات وكاميرات واجهزة إنذار وانتركم

(للبيع)

توريد وتركيب وصيانة سنترالات ( AVAYA-Nortel - Panasonic - Meridian) توريد وتركيب وصيانة كاميرات المر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

3/6/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager