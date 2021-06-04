جميع خدمات التصميم الاحترافية توالطباعة جدها لدينا

(فرص)
|- نضع تصاميم وأفكار خلاقة لبدء حملة ناجحة تخدم مؤسستك في الوصول لعدد أكبر من العملاء والجمهور المستهدف. - تصاميم شعارات (لوجو) احترافيه تتناسب مع مستوى تطلعاتكم وبأحدث تقنيات التصميم الجرافيكي - تصميم شعارات المراكز والمؤسسات والشركات والاشخاص (الثابتة والمتحركة). - تصميم هويه بصريه. - تصميم الهويه التجاريه الكامله. - تصميمات الفلايرات والبرشورات. تصميمات الكروت والاعلانات. - تصميمات السوشيال ميديا. - تصاميم مختلفه مثل (بطاقات الزواج ). - تصاميم الفيديو والموشن جرافيك.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الشركة السورية للطباعة والتصميم
|التليفون:
|+201117971919
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|العنوان:
|https://goo.gl/maps/KsGyqWghiH91EcH28- العاشر من رمضان
الشرقية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|50 دولار
|تاريخ الإعلان:
|4/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095994
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