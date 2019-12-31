جميع انظمة التحكم ب مواقف السيارات الالكترونية (الكراجات)

(للبيع)
|يوجد لدينا جميع انظمة وبوابات دخول السيارات الالكترونية المعروفه ب بارير جيت والتى يتم من خلالها التحكم فى دخول السيارات للمواقف العامه او الخاصة الكراجات عن طريق كارت ممغنط او بصمة السائق او رقم سرى او كاميرا تقوم بالتقاط رقم لوحة السيارة او بدفع قيمة ماليه جميع الانواع متوفره بضمان عامين فروعنا /الرياض/جده/الخبر/القصيم/خميس مشيط 0564291869 البحرين/المنامه/097333604038
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|doaa
|التليفون:
|0564291869
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|العنوان:
|العليا- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047293
2 ريال
1 دولار
1 دولار
2 ريال
1 دولار
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2 ريال
2 ريال
1 دولار
8 ريال
1 دولار
1 دولار
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1 دولار
1 دولار