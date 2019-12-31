جميع انظمة التحكم ب مواقف السيارات الالكترونية (الكراجات)

يوجد لدينا جميع انظمة وبوابات دخول السيارات الالكترونية المعروفه ب بارير جيت والتى يتم من خلالها التحكم فى دخول السيارات للمواقف العامه او الخاصة الكراجات عن طريق كارت ممغنط او بصمة السائق او رقم سرى او كاميرا تقوم بالتقاط رقم لوحة السيارة او بدفع قيمة ماليه جميع الانواع متوفره بضمان عامين فروعنا /الرياض/جده/الخبر/القصيم/خميس مشيط 0564291869 البحرين/المنامه/097333604038