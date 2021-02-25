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|جميع اعمال السباكه تأسيس وتشطيب وصيانه وتسليك والكشف عن التسريب للتواصل 0540478525 ـ جميع اعمال السباكه تأسيس وتشطيب وصيانه وتسليك والكشف عن التسريب للتواصل 0540478525 رابط الاعلان على موقع اعلان اليوم /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جميع اعمال السباكه
|التليفون:
|0540478525
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|25/2/2021
|رقم الإعلان:
|2085188
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14,000 ريال
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14,000 ريال
14,000 ريال
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1 ريال
1 ريال
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1 ريال
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