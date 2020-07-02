جميع أنواع المفروشات بطاطين مفارش سفره كوفرتات درابيات لحاف

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (البحيرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: جميع أنواع المفروشات بطاطين مفارش سفره كوفرتات درابيات لحاف - في البحيرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

محل مفروشات بطاطين ستايل لحاف روعه مفارش كوفرتات أطقم سرير أطفال للبيوت العامره بالفخامة والرقي والروعه والجمال مفرش المائدة مفارش سفره مودرن #مفروشات_بطاطين #مفارش _سفره #أطقم _سرير #اروع_كوڤرتات #مفرش_بطانيه _بطاطين_كوڤرته_كوفرتات #أطقم_ نيش _ سفره_ كفرات_ أنتريه_طقم سرير #salon_sofra_comforter_bedding
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: قرقورة للمفروشات
التليفون: 01555260377

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: شارع الرزق أمام الكبري الواطي- كفر الدوار
البحيرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/7/2020
رقم الإعلان: 2062096
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: وظائف لكبرى المجموعات تضم كبرى المدارس دولية لفروعها بمصر وسلطنه عمان

وظائف لكبرى المجموعات تضم كبرى المدارس دولية لفروعها بمصر وسلطنه عمان

(مطلوب)

وظائف لكبرى المجموعات تضم كبرى المدارس دولية لفروعها بمصر وسلطنه عمان وكيل مدرسة- مدير مدرسة لغة ع.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

2/7/2020
صورة الاعلان: خبير سيو

خبير سيو

(للاستثمار)

خبير سيو أنا حسن عصام أفضل متخصص و محترف سيو للإتصال على الهاتف 201063794891+ خدمات سيو نقدم خدمة .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

2/7/2020
صورة الاعلان: اعمال لاند سكيب

اعمال لاند سكيب

(للبيع)

اعمال لاند سكيب _01119959188 شركة رويال ديزاين خبراء فى اللاند سكيب – تنسيق وصيانه الحدائق – توريد ك.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

2/7/2020
صورة الاعلان: للبيع مزرعه رى نيلى بالقرب من القاهره

للبيع مزرعه رى نيلى بالقرب من القاهره

(للبيع)

مزرعه 5فدان كامله البنيه رى نيلى مزروعه زيتون منتج دولسى اصلى وبيكوال ملقحات عمر 10سنوات تصلح لزراعه.
العنوان:

الفيوم - مصر

825,000 جنيه

2/7/2020
صورة الاعلان: شركة الدهمان للإستيراد والتصدير وتجارة الأخشاب

شركة الدهمان للإستيراد والتصدير وتجارة الأخشاب

(للبيع)

ابواب شقة ابواب داخلية غرف نوم اطفال غرف نوم ايطالى غرف نوم مودرن غرف نوم جرار مطابخ ايطالى مطابخ ام.
العنوان:

القليوبية - مصر

11,013 جنيه

2/7/2020
صورة الاعلان: شركة الدهمان للإستيراد والتصدير وتجارة الأخشاب

شركة الدهمان للإستيراد والتصدير وتجارة الأخشاب

(للبيع)

ابواب شقة ابواب داخلية غرف نوم اطفال غرف نوم ايطالى غرف نوم مودرن غرف نوم جرار مطابخ ايطالى مطابخ ام.
العنوان:

القليوبية - مصر

11,013 جنيه

2/7/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: وظائف لمجموعه كبرى لقسم الحسابات والماليه وقسم الوظائف القانوية لفروعها

وظائف لمجموعه كبرى لقسم الحسابات والماليه وقسم الوظائف القانوية لفروعها

(فرصة عمل)

وظائف لمجموعه كبرى لقسم الحسابات والماليه وقسم الوظائف القانوية لفروعها بمصر والكويت محاسبين-مدير م.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

2/7/2020
صورة الاعلان: افضل شركة توريدات فندقية فى مصر _( السلام للتوريدات الفندقية )

افضل شركة توريدات فندقية فى مصر _( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

افضل شركة توريدات فندقية فى مصر _( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499) متخصصون فى توريد جميع مست.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

2/7/2020
صورة الاعلان: اشهر محامي أحوال شخصية المستشار عمرو زيدان تاج الدين

اشهر محامي أحوال شخصية المستشار عمرو زيدان تاج الدين

(للبيع)

عقوبة جرائم السب والقذف فى السوشيال ميديا - أصبحت جريمة السب والقذف عبر الإنترنت من الجرائم المنتشرة.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

2/7/2020
صورة الاعلان: عشان انت مميز واستثمارك مهم محلك في العاصمة بدون مقدم

عشان انت مميز واستثمارك مهم محلك في العاصمة بدون مقدم

(للتقسيط)

عشان انت مميز واستثمارك اهم حاجة عندك جبنالك محل في العاصمة الادارية الجديدة في مول sixty في الحي ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

847,000 جنيه

2/7/2020
صورة الاعلان: عايز عيادة في مكان جديد وسعرها مميز تعالي علي العاصمة الادارية

عايز عيادة في مكان جديد وسعرها مميز تعالي علي العاصمة الادارية

(للتقسيط)

عايز تكبر عيادتك وتمتلك في مكان جديد تعالي امتلك عيادة في العاصمة الادارية الجديدة وكمان عليها خصم 1.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

231,000 جنيه

2/7/2020
صورة الاعلان: في smart mall هتحقق حلمك وهتمتلك محل في العاصمة الادارية

في smart mall هتحقق حلمك وهتمتلك محل في العاصمة الادارية

(للبيع)

في smart mall امتلك محل واستثمر براحتك وحقق حلمك في العاصمة الادارية الجديدة وكمان هتستفيد بخصم 15% .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

90,000 جنيه

2/7/2020
صورة الاعلان: الحق مكانك في ارقي مول تجاري العاصمة الادارية

الحق مكانك في ارقي مول تجاري العاصمة الادارية

(للتقسيط)

الحق مكانك في ارقي مول تجاري بالعاصمة الادارية الجديدة واستثمر براحتك في اي وقت وامتلك محل 40م تشطيب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

192,000 جنيه

2/7/2020
صورة الاعلان: استفيد بخصم 25% وامتلك محل في مول smart بالعاصمة

استفيد بخصم 25% وامتلك محل في مول smart بالعاصمة

(للبيع)

استفيد بالخصم الكبير 25% وادفع اول قسط بعد الاستلام وامتلك محلك في العاصمة الادارية الجديدة 25م تشطي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

225,000 جنيه

2/7/2020
صورة الاعلان: infrared thermometer

infrared thermometer

(للبيع)

مسدس حراري طبي عالي الدقه في القياس سينسور ياباني لاستخدام البشري والاسطح و للسوائل لجميع اغراض الفن.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,400 جنيه

2/7/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager