جميع أنواع المفروشات بطاطين مفارش سفره كوفرتات درابيات لحاف

(للبيع)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|قرقورة للمفروشات
|التليفون:
|01555260377
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|العنوان:
|شارع الرزق أمام الكبري الواطي- كفر الدوار
البحيرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062096
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