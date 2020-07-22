جمع عيلتك في راس سدر وامتلك شاليه بحديقة

(للبيع)
|امتلك شاليه في راس سدر بحديقة وجمع عيلتك واعمل احلي حفلات شوي في الحديقة وكمان اولادك هيلعبوا براحتهم وانت مطمن عليهم وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وجمب شاليهك حمامات سباحة واكوا بارك ومحلات تجارية وغيرهم كتير اتصل علي 01279848994 او ابعت علي الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|82,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063584
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