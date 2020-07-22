جمع عيلتك في راس سدر وامتلك شاليه بحديقة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: جمع عيلتك في راس سدر وامتلك شاليه بحديقة - في جنوب سيناء مصر

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امتلك شاليه في راس سدر بحديقة وجمع عيلتك واعمل احلي حفلات شوي في الحديقة وكمان اولادك هيلعبوا براحتهم وانت مطمن عليهم وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وجمب شاليهك حمامات سباحة واكوا بارك ومحلات تجارية وغيرهم كتير اتصل علي 01279848994 او ابعت علي الواتساب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 82,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/7/2020
رقم الإعلان: 2063584
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