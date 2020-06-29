جمع عيلتك في حديقتك وامتلك شقة بالعاصمة

عايز تجمع عيلتك بعيد عن الزحمة وفي خصوصية كاملة امتلك شقة بحديقة في العاصمة الادارية الجديدة وجمع عيلتك في حديقتك والشقة 178م (3غرفة+3حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس+حديقة71م) بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد واستمتع بكل الخدمات اللي جمب شقتك مطاعم وكافيهات ومول تجاري ونادي رياضي وملاعب رياضية وخدمات تانية كتير هتعرفها لما تكلمنا علي 01279848994