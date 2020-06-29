جمع عيلتك في حديقتك وامتلك شقة بالعاصمة

(للبيع)
|عايز تجمع عيلتك بعيد عن الزحمة وفي خصوصية كاملة امتلك شقة بحديقة في العاصمة الادارية الجديدة وجمع عيلتك في حديقتك والشقة 178م (3غرفة+3حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس+حديقة71م) بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد واستمتع بكل الخدمات اللي جمب شقتك مطاعم وكافيهات ومول تجاري ونادي رياضي وملاعب رياضية وخدمات تانية كتير هتعرفها لما تكلمنا علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|211,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061840
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