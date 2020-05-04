جمع صحابك واعزمهم في حديقة شقتك في كمبوند zavai

(للبيع)
|اتجمع مع صحابك واعزمهم في حديقة شقتك في كمبوند zavani واستمتع بأحلي سهرة وسط الطبيعة واللاند سكيب وشقتك 169م (5غرفة+5حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+3تراس+حديقة 63م) بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم وعيش وسط كل الخدمات مول تجاري وحمامات سباحة ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا وبحيرات صناعية وغيرهم كتير يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|189,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/5/2020
|رقم الإعلان:
|2058850
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