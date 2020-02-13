جمب كل خدماتك امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة

(للتقسيط)
|امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة واستمتع بالهدوء وبعيد عن زحمة القاهرة في كمبوند green avenue ويقع امام جامعة انترناشيونال وبالقرب من حي السفارات والحي الكومي وشقتك 212م (5غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) بمقدم بسيط وبدون فوائد وبالتقسيط المريح وخدماتك جمب شقتك من حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومول تجاري وجيم وسبا وغيرهم كتير اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|212,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052665
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