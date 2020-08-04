جمب الاكوا بارك امتلك شاليه ف راس سدر

(للتقسيط)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (جنوب سيناء) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: جمب الاكوا بارك امتلك شاليه ف راس سدر - في جنوب سيناء مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

جمب الاكوا بارك وحمامات السباحة امتلك شاليهك في راس سدر بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد والشاليه 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس وجمب كل الخدمات محلات تجارية ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا وتراك للدراجات وملاعب رياضية وخدمات تانية كتير اتصل دلوقتي علي 01279848994 او ابعتلنا ع الواتساب واعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 76,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/8/2020
رقم الإعلان: 2064262
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: صيف في راس سدر واستمتع بأجمل بالخدمات - في جنوب سيناء مصر

صيف في راس سدر واستمتع بأجمل بالخدمات

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر واستمتع بكل الخدمات اللي جمب شاليهك حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات و.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

88,000 جنيه

4/8/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه احلامك استلام فورى فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه احلامك استلام فورى فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك الشاليه اللى بتحلم بيه فى جولدن بيتش وسط افضل خدمات كافيهات ومطاعم وحمامات سباحة واكوا بارك وخ.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

191,000 جنيه

30/7/2020
صورة الاعلان: علي راس سدر روح وابسط اولادك علي احلي بحر - في جنوب سيناء مصر

علي راس سدر روح وابسط اولادك علي احلي بحر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر و روح صيف مع اولادك واستمتنع بأحلي مصيف ع اجمل بحر من غير فوائد وبأقل مقدم وب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

30/7/2020
صورة الاعلان: في راس سدر تعالي استمتع بحياتك ع احلي بحر - في جنوب سيناء مصر

في راس سدر تعالي استمتع بحياتك ع احلي بحر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

تعالي ع راس سدر واستمتع بحياتك علي احلي بحر وامتلك شاليه 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تش.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

74,000 جنيه

28/7/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه في راس سدر وصيفك هيبقي احلي مع صحابك - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر وصيفك هيبقي احلي مع صحابك

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر واستمتع بأحلي مصيف مع اصحابك علي اجمل شاطئ رملي والشاليه 95م (3غرفة+2حمام+ريس.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

76,000 جنيه

27/7/2020
صورة الاعلان: متستناش كتير وتعالي امتلك شاليه في راس سدر وفرح اولادك - في جنوب سيناء مصر

متستناش كتير وتعالي امتلك شاليه في راس سدر وفرح اولادك

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

متستناش كتير وتعالي امتلك شاليه في راس سدر علي اجمل اكوا بارك وفرح اولادك والشاليه 75م (2غرفة+حمام+ر.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

65,000 جنيه

25/7/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: عيلتك هتتبسط بامتلاك شاليه فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

عيلتك هتتبسط بامتلاك شاليه فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

فرح عيلتك بافضل خدمات وامتلك شاليهك فى راس سدر قريب من اجمل اكوا بارك وحمامات سباحة وكافيهات ومطاعم .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

208,000 جنيه

25/7/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه في راس سدر واستثمر براحتك - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر واستثمر براحتك

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر واستثمر براحتك في اي وقت وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافي.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

79,000 جنيه

23/7/2020
صورة الاعلان: خلى مصيفك احلى وامتلك شاليهك فى جولدن بيتش - في جنوب سيناء مصر

خلى مصيفك احلى وامتلك شاليهك فى جولدن بيتش

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

خلى صيفك احلى وامتلك شاليهك فى راس سدر وسط كل الخدمات اللى تحتاجها مطاعم وكافيهات وحمامات سباحة واكو.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

203,000 جنيه

22/7/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه في راس سدر وفرح اولادك صيف وشتا - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر وفرح اولادك صيف وشتا

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر وصيف في اي وقت طول ايام السنة صيف او شتا وفرح اولادك وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

73,000 جنيه

20/7/2020
صورة الاعلان: عايز تصيف ع طول تعالى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

عايز تصيف ع طول تعالى راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك فى جولدن بيتش واستلم شاليهك فورى 105 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ +حمام ) وخلى اولادك يل.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

167,000 جنيه

20/7/2020
صورة الاعلان: بالتقسيط المريح امتلك شاليهك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

بالتقسيط المريح امتلك شاليهك فى راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك فى راس سر قريب من اكوا بارك وحمامات السباحة وكافيهات ومطاعم 125 م بحديقة (2 غرفة نوم +ر.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

212,000 جنيه

18/7/2020
صورة الاعلان: علي بحر راس سدر امتلك احلي شاليه وصيف براحتك - في جنوب سيناء مصر

علي بحر راس سدر امتلك احلي شاليه وصيف براحتك

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر علي البحر وعيش احلي مغامرة مع اولادك في الاكوا بارك وحمامات السباحة وهتصتاد ب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

76,000 جنيه

18/7/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع واستلام فورى فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع واستلام فورى فى راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك 125 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) استلام فورى وقريب من كل الخدمات اكوا ب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

198,000 جنيه

15/7/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع في راس سدر علي البحر بدون فوائد - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع في راس سدر علي البحر بدون فوائد

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر علي البحر وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك وكيدز اريا ومطاعم وكافيهات .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

76,000 جنيه

14/7/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager