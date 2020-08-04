جمب الاكوا بارك امتلك شاليه ف راس سدر

(للتقسيط)
|جمب الاكوا بارك وحمامات السباحة امتلك شاليهك في راس سدر بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد والشاليه 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس وجمب كل الخدمات محلات تجارية ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا وتراك للدراجات وملاعب رياضية وخدمات تانية كتير اتصل دلوقتي علي 01279848994 او ابعتلنا ع الواتساب واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|76,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064262
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