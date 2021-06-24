جمال 2000م امكن سمسار بجوار دائري موسسه الزكاه المرج كامل مرافق للايجار

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تفاصيل الإعلان
جمالون2000م للإيجار بجوار دائري موسسه الزكاه المرج كامل مرافق عداد ماء وعداد كهرباء3 فاز امكانيه تاجيره عن طريق سمسار موقع قريب من مخزن كوكاكولا القيمه الايجاريه للمكان قابله للنقاش تم عمل تصالح ترخيص مباني للمكان يطل على شارع عرضه لا يقل عن 30م ارجو التواصل عبر الهاتف فقط
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: rashad
التليفون: 01225121313

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العنوان: ش المدرسه موازي لش موسسه الزكاه- المرج
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 50,002 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/8/2021
رقم الإعلان: 2103209
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