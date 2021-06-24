جمال 2000م امكن سمسار بجوار دائري موسسه الزكاه المرج كامل مرافق للايجار

جمالون2000م للإيجار بجوار دائري موسسه الزكاه المرج كامل مرافق عداد ماء وعداد كهرباء3 فاز امكانيه تاجيره عن طريق سمسار موقع قريب من مخزن كوكاكولا القيمه الايجاريه للمكان قابله للنقاش تم عمل تصالح ترخيص مباني للمكان يطل على شارع عرضه لا يقل عن 30م ارجو التواصل عبر الهاتف فقط