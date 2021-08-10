جمال 2000م امكن سمسار بجوار دائري موسسه الزكاه المرج كامل مرافق للايجار

(للإيجار)
|جمالون للإيجار بجوار دائري موسسه الزكاه المرج كامل مرافق عداد ماء وعداد كهرباء 3فاز امكانيه تاجيره عن طريق سمسار موقع قريب من مخزن كوكاكولا القيمه الايجاريه للمكان قابله للنقاش تم عمل تصالح ترخيص مباني للمكان يطل على شارع عرضه لا يقل عن 30م ارجو التواصل عبر الهاتف فقط
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|rashad
|التليفون:
|01225121313
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|العنوان:
|المرج/القاهره- المرج
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|50,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103208
26,000 جنيه
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26,000 جنيه