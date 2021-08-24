جمالون 3400 م للايجار دائري المنيب نزلة المنصوريه هرم

(للإيجار)
|مخزن جمالون 3400 م للايجار دائري المنيب نزله المنصوريه هرم علي ش رئيسي عرضه 40 م .مقرات اداريه + حمامات + بوفيه + ارضيه هليكوبتر + كامل المرافق. سعر الايجار .120000 ج شهريا .قابل للتفاوض للاستعلام الحج / ابو محمد مكتب اخناتون عقارات الهرم 01278900910
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اخناتون عقارات الهرم
|التليفون:
|01278900910
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|العنوان:
|دائري المنيب نزله منصوريه هرم- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|120,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112218
16,000 جنيه