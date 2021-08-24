جمالون 3400 م للايجار دائري المنيب نزلة المنصوريه هرم

(للإيجار)

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صورة الاعلان: جمالون 3400 م للايجار دائري المنيب نزلة المنصوريه هرم - في الجيزة مصر

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مخزن جمالون 3400 م للايجار دائري المنيب نزله المنصوريه هرم علي ش رئيسي عرضه 40 م .مقرات اداريه + حمامات + بوفيه + ارضيه هليكوبتر + كامل المرافق. سعر الايجار .120000 ج شهريا .قابل للتفاوض للاستعلام الحج / ابو محمد مكتب اخناتون عقارات الهرم 01278900910
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اخناتون عقارات الهرم
التليفون: 01278900910

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العنوان: دائري المنيب نزله منصوريه هرم- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 120,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/11/2021
رقم الإعلان: 2112218
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صورة الاعلان: مخزن جمالون 450 م للايجار ش المجزر الالي الليبيني هرم - في الجيزة مصر

مخزن جمالون 450 م للايجار ش المجزر الالي الليبيني هرم

(للإيجار)

- في الجيزة مصر

مخزن جمالون 450 م للايجار مميز جداجدا موقع مميز جدا جدا المجزر الالي خلف اولاد رجب الليبيني هرم أرضي.
العنوان:

الجيزة - مصر

16,000 جنيه

24/8/2021
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