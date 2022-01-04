جمالون 2000م امكن سمسار بجوار دائري موسسه الزكاه المرج به مرافق

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
جمالون امكن سمسار للإيجار بجوار دائري موسسه الزكاه المرج به مرافق عداد ماء وعداد كهرباء3 فاز امكانيه تاجيره عن طريق سمسار موقع قريب من مخزن كوكاكولا القيمه الايجاريه للمكان قابله للنقاش تم عمل تصالح ترخيص مباني للمكان يطل على شارع عرضه لا يقل عن 30م ارجو التواصل عبر الهاتف فقط
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: rashad
التليفون: 01225121313

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العنوان: ش المدرسه موازي لش موسسه الزكاه- المرج
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 50,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/1/2022
رقم الإعلان: 2117845
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صورة الاعلان: جمالون 2000م امكن سمسار بجوار دائري موسسه الزكاه المرج به مرافق - في القاهرة مصر

جمالون 2000م امكن سمسار بجوار دائري موسسه الزكاه المرج به مرافق

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

جمالون امكن سمسار للإيجار بجوار دائري موسسه الزكاه المرج به مرافق عداد ماء وعداد كهرباء3 فاز للإيجار.
العنوان:

القاهرة - مصر

50,000 جنيه

4/1/2022
صورة الاعلان: جمالون 1000م امكن سمسار بجوار دائري موسسه الزكاه المرج به مرافق - في القاهرة مصر

جمالون 1000م امكن سمسار بجوار دائري موسسه الزكاه المرج به مرافق

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

جمالون امكن سمسار للإيجار بجوار دائري موسسه الزكاه المرج به مرافق للإيجار امكانيه تاجيره عن طريق سمس.
العنوان:

القاهرة - مصر

26,020 جنيه

15/12/2021
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