جمالون 1008م امكن سمسار بجوار الطريق الدائري موسسه الزكاه المرج به مرافق

(للإيجار)
|جمالون امكن سمسار للإيجار بجوار دائري موسسه الزكاه المرج به مرافق للإيجار امكانيه تاجيره عن طريق سمسار موقع قريب من مخزن كوكاكولا القيمه الايجاريه للمكان قابله للنقاش تم عمل تصالح ترخيص مباني للمكان يطل على شارع عرضه لا يقل عن 30م ارجو التواصل عبر الهاتف فقط
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|rashad
|التليفون:
|01225121313
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|العنوان:
|المرج/القاهره- المرج
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|26,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102167
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26,000 جنيه