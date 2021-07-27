جمالون 1008م امكن سمسار بجوار الطريق الدائري موسسه الزكاه المرج به مرافق

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: جمالون 1008م امكن سمسار بجوار الطريق الدائري موسسه الزكاه المرج به مرافق - في القاهرة مصر

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جمالون امكن سمسار للإيجار بجوار دائري موسسه الزكاه المرج به مرافق للإيجار امكانيه تاجيره عن طريق سمسار موقع قريب من مخزن كوكاكولا القيمه الايجاريه للمكان قابله للنقاش تم عمل تصالح ترخيص مباني للمكان يطل على شارع عرضه لا يقل عن 30م ارجو التواصل عبر الهاتف فقط
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: rashad
التليفون: 01225121313

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العنوان: المرج/القاهره- المرج
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 26,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 10/8/2021
رقم الإعلان: 2102167
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بالصالحية الجديدة المنطقة د مصنع لتجميع المعدات الميكانيكية •كامل البناء والتشطيب . •ثمن الأرض .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

27/7/2021
صورة الاعلان: جمالون 1008م امكن سمسار بجوار الطريق الدائري موسسه الزكاه المرج به مرافق - في القاهرة مصر

جمالون 1008م امكن سمسار بجوار الطريق الدائري موسسه الزكاه المرج به مرافق

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

جمالون للإيجار بجوار الطريق الدائري نزله موسسه الزكاه ش المدرسه المرج القاهره به مرافق للإيجار امكان.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

26,000 جنيه

20/6/2021
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