جمالون 1008م امكن سمسار بجوار الطريق الدائري موسسه الزكاه المرج به مرافق

(للإيجار)
|جمالون للإيجار بجوار الطريق الدائري نزله موسسه الزكاه ش المدرسه المرج القاهره به مرافق للإيجار امكانيه تاجيره عن طريق سمسار موقع قريب من مخزن كوكاكولا القيمه الايجاريه للمكان قابله للنقاش تم عمل تصالح ترخيص مباني للمكان يطل على شارع عرضه لا يقل عن 30م ارجو التواصل عبر الهاتف فقط
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|rashad
|التليفون:
|01225121313
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|العنوان:
|المرج/القاهره- المرج
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|26,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097518
28,000 جنيه
50 جنيه