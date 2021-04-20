جمالون 1008م امكن سمسار بجوار الطريق الدائري موسسه الزكاه المرج به مرافق

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
جمالون للإيجار بجوار الطريق الدائري نزله موسسه الزكاه ش المدرسه المرج القاهره به مرافق للإيجار امكانيه تاجيره عن طريق سمسار موقع قريب من مخزن كوكاكولا القيمه الايجاريه للمكان قابله للنقاش تم عمل تصالح ترخيص مباني للمكان يطل على شارع عرضه لا يقل عن 30م ارجو التواصل عبر الهاتف فقط
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: rashad
التليفون: 01225121313

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العنوان: المرج/القاهره- المرج
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 26,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/6/2021
رقم الإعلان: 2097518
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صورة الاعلان: جمالون1000م امكن سمسار بجوار الدائري موسسه الزكاه المرج به مرافق للإيجار - في القاهرة مصر

جمالون1000م امكن سمسار بجوار الدائري موسسه الزكاه المرج به مرافق للإيجار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

جمالون 1000م امكن سمسار بجوار الطريق الدائري موسسه الزكاه ابوصير المرج القاهره به مرافق للإيجار امكا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

28,000 جنيه

20/4/2021
صورة الاعلان: للمطابع والمصانع والورش كهن واسطبات قطن مقاسات - في القاهرة مصر

للمطابع والمصانع والورش كهن واسطبات قطن مقاسات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

متوفر للمطابع والمصانع والورش والشركات الصناعية 👇 - كهن واسطبات قماش قطن لزوم الصيانة والتنظ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

50 جنيه

27/3/2021
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