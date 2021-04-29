جمالون 1005م امكن سمسار بجوار الطريق الدائري موسسه الزكاه المرج به مرافق

جمالون امكن سمسار للإيجار بجوار الطريق الدائري موسسه الزكاه ابوصير المرج القاهره به مرافق للإيجار امكانيه تاجيره عن طريق سمسار موقع قريب من مخزن كوكاكولا القيمه الايجاريه للمكان قابله للنقاش تم عمل تصالح ترخيص مباني للمكان يطل على شارع عرضه لا يقل عن 25م ارجو التواصل عبر الهاتف لاني مبفتحش الميل والمسج كتير