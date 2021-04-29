جمالون 1005م امكن سمسار بجوار الطريق الدائري موسسه الزكاه المرج به مرافق

(للإيجار)
|جمالون امكن سمسار للإيجار بجوار الطريق الدائري موسسه الزكاه ابوصير المرج القاهره به مرافق للإيجار امكانيه تاجيره عن طريق سمسار موقع قريب من مخزن كوكاكولا القيمه الايجاريه للمكان قابله للنقاش تم عمل تصالح ترخيص مباني للمكان يطل على شارع عرضه لا يقل عن 25م ارجو التواصل عبر الهاتف لاني مبفتحش الميل والمسج كتير
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|rashad
|التليفون:
|01225121313
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|العنوان:
|- المرج
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|26,050 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094707
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