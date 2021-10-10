جمالون 1000م امكن سمسار بجوار دائري موسسه الزكاه المرج به مرافق

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
جمالون 1000م امكن سمسار للإيجار بجوار دائري موسسه الزكاه المرج به مرافق عداد كهرباء3 فاز وماء للإيجار امكانيه تاجيره عن طريق سمسار موقع قريب من مخزن كوكاكولا القيمه الايجاريه للمكان قابله للنقاش تم عمل تصالح ترخيص مباني للمكان يطل على شارع عرضه لا يقل عن 30م ارجو التواصل عبر الهاتف فقط
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: rashad
التليفون: 01225121313

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العنوان: المرج/القاهره- المرج
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 26,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/12/2021
رقم الإعلان: 2116546
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صورة الاعلان: جمالون 2000م امكن سمسار بجوار الطريق الدائري موسسه الزكاه المرج كامل مرافق - في القاهرة مصر

جمالون 2000م امكن سمسار بجوار الطريق الدائري موسسه الزكاه المرج كامل مرافق

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

جمالون امكن سمسار بجوار دائري موسسه الزكاه المرج كامل مرافق عداد ماء وعداد كهرباء 3فاز للايجار امكان.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

50,000 جنيه

10/10/2021
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