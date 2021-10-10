جمالون 1000م امكن سمسار بجوار دائري موسسه الزكاه المرج به مرافق

جمالون 1000م امكن سمسار للإيجار بجوار دائري موسسه الزكاه المرج به مرافق عداد كهرباء3 فاز وماء للإيجار امكانيه تاجيره عن طريق سمسار موقع قريب من مخزن كوكاكولا القيمه الايجاريه للمكان قابله للنقاش تم عمل تصالح ترخيص مباني للمكان يطل على شارع عرضه لا يقل عن 30م ارجو التواصل عبر الهاتف فقط