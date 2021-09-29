جمالون 1000م امكن سمسار بجوار دائري موسسه الزكاه المرج به مرافق

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
جمالون امكن سمسار للإيجار بجوار دائري موسسه الزكاه المرج به مرافق للإيجار امكانيه تاجيره عن طريق سمسار موقع قريب من مخزن كوكاكولا القيمه الايجاريه للمكان قابله للنقاش تم عمل تصالح ترخيص مباني للمكان يطل على شارع عرضه لا يقل عن 30م ارجو التواصل عبر الهاتف فقط
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: rashad
التليفون: 01225121313

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العنوان: المرج/القاهره- المرج
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 26,020 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/12/2021
رقم الإعلان: 2115402
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صورة الاعلان: مخزن مساحة 800 متر مربع للبع أو الايجار - في القاهرة مصر

مخزن مساحة 800 متر مربع للبع أو الايجار

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مخزن مساحة 800 متر مربع - عداد كهرباء 3 فاز - مشطب - مدخل ومخرج خاص - الرخصة مخزن.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

29/9/2021
صورة الاعلان: جمالون 1008م امكن سمسار بجوار الطريق الدائري موسسه الزكاه المرج به مرافق - في القاهرة مصر

جمالون 1008م امكن سمسار بجوار الطريق الدائري موسسه الزكاه المرج به مرافق

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

جمالون للإيجار بجوار دائري موسسه الزكاه المرج به مرافق للإيجار امكانيه تاجيره عن طريق سمسار موقع قري.
العنوان:

القاهرة - مصر

26,000 جنيه

22/9/2021
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