جمالون للايجار 300م دائري المنيب نزله منصوريه هرم

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تفاصيل الإعلان
جمالون 300م للايجار مميز جداً. دائري المنيب نزله منصوريه هرم. يصلح لجميع الاغراض . ورش صيانه سيارات.اومخزن . كامل المرافق. به غرفه + حمام. علي ش رئيسي عرضه 40م. الايجار شهريا 10000ج. للاستعلام الحج ابو محمد مكتب اخناتون عقارات الهرم. 01278900910
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اخناتون عقارات الهرم
التليفون: 01278900910

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العنوان: هرم- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/5/2021
رقم الإعلان: 2095174
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صورة الاعلان: مدخل بيانات – لا يشترط خبرة

مدخل بيانات – لا يشترط خبرة

(فرصة عمل)

مدخل بيانات – لا يشترط خبرة – السن من 18 : 45 سنة – لا يقل المؤهل عن اعدادي – شفت العمل 6 ساعات – تو.
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26/5/2021
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مطلوب عمال انتاج بمصنع خضار بالعبور

(فرصة عمل)

مطلوب عمال انتاج بمصنع خضار بالعبور براتب 4000ج + 500ج حافز انتظام + ساعتين راحة + سكن للمغتربين + س.
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26/5/2021
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بمصنع عصائر للعمل

(فرصة عمل)

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العنوان:

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3,200 جنيه

26/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب نقاش صيانات راتب 3500ج

مطلوب نقاش صيانات راتب 3500ج

(فرصة عمل)

نقاش صيانات راتب 3500ج ( بشرم الشيخ والغردقة + زيادة سنوية 2 في السنة + تامين صحي + تامين اجتماعي + .
العنوان:

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26/5/2021
صورة الاعلان: أستورجي صيانات بشرم الشيخ والغردقة

أستورجي صيانات بشرم الشيخ والغردقة

(فرصة عمل)

أستورجي صيانات بشرم الشيخ والغردقة براتب 3500ج ) سكن + 3 وجبات + مواصلات + أسبوع إجازة + 23 يوم شغل .
العنوان:

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3,500 جنيه

26/5/2021
صورة الاعلان: بيتش بوي لازم يكون بيعرف ينزل البحر

بيتش بوي لازم يكون بيعرف ينزل البحر

(فرصة عمل)

بيتش بوي لازم يكون بيعرف ينزل البحر بشرم الشيخ والغردقة – السن من 18 : 28 سنة – راتب 3000ج + توفير س.
العنوان:

القاهرة - مصر
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26/5/2021
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صورة الاعلان: عامل كافيتريا

عامل كافيتريا

(فرصة عمل)

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

26/5/2021
صورة الاعلان: موظفين استقبال وريسبشن

موظفين استقبال وريسبشن

(فرصة عمل)

موظفين استقبال وريسبشن براتب 3000 : 3500ج بشرم الشيخ والغردقة - بإقامة كاملة ) سكن + 3 وجبات + مواصل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

26/5/2021
صورة الاعلان: ارواب تخرج – وشاح تخرج (شركة السلام لليونيفورم )

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(للبيع)

ارواب تخرج – وشاح تخرج (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام تعلن عن وصول تشكيلات كبيره.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/5/2021
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العنوان:

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26/5/2021
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بمول العرب ومول مصر

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26/5/2021
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افضل شركة يونيفورم مصانع

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26/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندس تصميم وتسليح

مطلوب مهندس تصميم وتسليح

(فرصة عمل)

لشركة مقاولات كبرى بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية مهندس مدنى تصميم وتسليح خبرة من 5 : 8 سنوا.
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26/5/2021
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26/5/2021
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26/5/2021
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