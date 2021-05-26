جمالون للايجار 300م دائري المنيب نزله منصوريه هرم

(للإيجار)
|جمالون 300م للايجار مميز جداً. دائري المنيب نزله منصوريه هرم. يصلح لجميع الاغراض . ورش صيانه سيارات.اومخزن . كامل المرافق. به غرفه + حمام. علي ش رئيسي عرضه 40م. الايجار شهريا 10000ج. للاستعلام الحج ابو محمد مكتب اخناتون عقارات الهرم. 01278900910
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اخناتون عقارات الهرم
|التليفون:
|01278900910
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|العنوان:
|هرم- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095174
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