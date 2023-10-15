جليسات مسنين مربيات عاملات نظافة متاحة لجميع المحافظات

(Job request)
|جليسات مسنين مربيات عاملات نظافة متاحة لجميع المحافظات01017902000 جليسة الاطفال و البيبى سيتر و جليسات راعية المسنين بمختلف الجنسيات (أثيوبيا / السودان / أوغندا / أرتريا / غنيا / غانا / الكاميرون( الأسيوية (الفلبين / أندونسيا / سيرلانكا ( مكتب للشغالات ومربيات الاطفال وجليسات المسنين وجميع العمالة المنزلية نقدم عماله مؤهله تتمتع بخبرات في مجال عملهم لضمان تقديم أعلي درجات الجوده مـع مكتب الوطنية ( أنت فـي تمـيز ) للتواصل معنا الاتصال علي الارقام التاليه / 01234505999 / 01151800999 / 01017
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|الوطنية للخدمات
|Telephone:
|01151800999 / 01234505999 / 01017902000
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|Location:
|القاهرة والاسكندرية والجيزة و جميع المحافظات- القاهرة والاسكندرية والجيزة و جميع المحافظات
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|100 Pound
|Posting Date:
|16/10/2023
|Ad Number:
|2246343
1,000 Pound
1,000 Pound
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