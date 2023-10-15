جليسات مسنين مربيات عاملات نظافة متاحة لجميع المحافظات

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جليسات مسنين مربيات عاملات نظافة متاحة لجميع المحافظات01017902000 جليسة الاطفال و البيبى سيتر و جليسات راعية المسنين بمختلف الجنسيات (أثيوبيا / السودان / أوغندا / أرتريا / غنيا / غانا / الكاميرون( الأسيوية (الفلبين / أندونسيا / سيرلانكا ( مكتب للشغالات ومربيات الاطفال وجليسات المسنين وجميع العمالة المنزلية نقدم عماله مؤهله تتمتع بخبرات في مجال عملهم لضمان تقديم أعلي درجات الجوده مـع مكتب الوطنية ( أنت فـي تمـيز ) للتواصل معنا الاتصال علي الارقام التاليه / 01234505999 / 01151800999 / 01017
Contact The Advertiser:
Contact Name: الوطنية للخدمات
Telephone: 01151800999 / 01234505999 / 01017902000

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: القاهرة والاسكندرية والجيزة و جميع المحافظات- القاهرة والاسكندرية والجيزة و جميع المحافظات
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 100 Pound
Posting Date: 16/10/2023
Ad Number: 2246343
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Posting Date
Ad Photo: شغالة جليسة مسنين وبيبيسيتر من مختلف الجنسيات لكافة المحافظات - in Cairo Egypt

شغالة جليسة مسنين وبيبيسيتر من مختلف الجنسيات لكافة المحافظات

(Job request)

- in Cairo Egypt

شغالة جليسة مسنين وبيبيسيتر من مختلف الجنسيات لكافة المحافظات01151800999 شغالات فى مصر نوفر عمالة م.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

15/10/2023
Ad Photo: الوطنية لتوفير المربيات والشغالات وراعيات المسنين لجميع المحافظات - in Cairo Egypt

الوطنية لتوفير المربيات والشغالات وراعيات المسنين لجميع المحافظات

(Job request)

- in Cairo Egypt

الوطنية لتوفير المربيات والشغالات وراعيات المسنين لكل المحافظات01151800999 نوفر لكافة المحافظات الم.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

14/10/2023
Ad Photo: خبرتنا بالعاملات كبيرة وعاملاتنا جاهزين للتنظيف والتجربة خير برهان - in Cairo Egypt

خبرتنا بالعاملات كبيرة وعاملاتنا جاهزين للتنظيف والتجربة خير برهان

(For Sale)

- in Cairo Egypt

إذا كنت تبحث عن مكتب شغالات في الاسكندرية، وترغب في البحث عن مكتب خادمات ذو خبرة وكفاءة في مهنتهم لع.
Location:

Cairo - Egypt

1,500 Pound

11/10/2023
Ad Photo: اطلبي الشغالات الصح لتنظيف بيتك من المكان الصح_كوين سيرفيس - in Cairo Egypt

اطلبي الشغالات الصح لتنظيف بيتك من المكان الصح_كوين سيرفيس

(For Sale)

- in Cairo Egypt

نوفر لكم خادمات فلبينيات ، حبشيات ، اوغنديات ، كينيات ، اى جنسية اخرى اسيوية او افريقية خدم و شغالات.
Location:

Cairo - Egypt

1,500 Pound

11/10/2023
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ظ†ظˆظپط± ظ„ط¬ظ…ظٹط¹ ط§ظ„ظ…ط­ط§ظپط¸ط§طھ ط§ظ„ط´ط؛ط§ظ„ط§طھ ظˆط¬ظ„ظٹط³ط§طھ ط§ظ„ظ…ط³ظ†ظٹظ† ظˆط§ظ„ظ…ط±ط¨ظٹط§طھ

(Job request)

- in Cairo Egypt

نوفر لجميع المحافظات الشغالات وجليسات المسنين والمربيات 01017902000 مكتب الوطنية للخدمات تساعدك فى ت.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Dollar

11/10/2023
Ad Photo: نوفر افضل شغالات ومربيات وجليسات مسنين بالضمانات - in Cairo Egypt

نوفر افضل شغالات ومربيات وجليسات مسنين بالضمانات

(Job request)

- in Cairo Egypt

نوفر افضل شغالات ومربيات وجليسات مسنين بالضمانات خدماتنا تسعد كافة الاسر لاننا نقدم حلول متكاملة لا.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

10/10/2023
Ad Photo: مطلوب عاملة نظافة يفضل قرب السكن من مدينة اكتوبر - in Cairo Egypt

مطلوب عاملة نظافة يفضل قرب السكن من مدينة اكتوبر

(Business Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب عاملة نظافة منزلية تحت ٣٥سنة قىب السكن من مدينة ٦كتوبر.
Location:

Cairo - Egypt

300 Pound

5/10/2023
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3,000 Pound

30/9/2023
Ad Photo: Noor Al-Islam Home Services Office - in Cairo Egypt

Noor Al-Islam Home Services Office

(For Sale)

- in Cairo Egypt

Noor Al-Islam Home Services Office مكتب نور الاسلام للخدمات المنزلية للتوريد العاملات الاجانب الى ال.
Location:

Cairo - Egypt

500 Pound

27/9/2023
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(Job request)

- in Cairo Egypt

شركة العالمية الوطنية للخدمات والتوريدات العامة مجموعة الخدمات المنزلية 1- توفير العمالة المنزلية ا.
Location:

Cairo - Egypt

2,000 Pound

26/9/2023
Ad Photo: ظ†ظˆظپط± ط§ظپط¶ظ„ ط§ظ„ط´ط؛ط§ظ„ط§طھ ظˆط§ظ„ظ…ط±ط¨ظٹط§طھ ظˆط±ط§ط¹ظٹط§طھ ط§ظ„ظ…ط³ظ†ظٹظ† ظ„ظƒط§ظپط© ط§ظ„ظ…ط­ط§ظپط¸ط§طھ - in Cairo Egypt

1,000 Pound

23/9/2023
Ad Photo: ط´ط؛ط§ظ„ط§طھ ظˆط·ط¨ط§ط®ط§طھ ظˆط¬ظ„ظٹط³ط§طھ ظ„ظ„ظ…ط³ظ†ظٹظ† ظˆط§ظ„ط§ط·ظپط§ظ„ ظ†ظˆظپط±ظ‡ط§ ظ„ظƒط§ظپط© ط§ظ„ظ…ط­ط§ظپط¸ط§طھ - in Cairo Egypt

2,000 Pound

22/9/2023
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1,000 Pound

20/9/2023
Ad Photo: Noor Al Islam Home Services Office - in Cairo Egypt

Noor Al Islam Home Services Office

(For Sale)

- in Cairo Egypt

مكتب نور الاسلام للخدمات المنزلية للتوريد العاملات الاجانب الى العائلات بمصر سمعتنا ومصداقيتنا اهم ب.
Location:

Cairo - Egypt

500 Pound

16/9/2023
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