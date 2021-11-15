(للبيع)
|جلاية صحون فريجيدير أمريكي وارد الخليج مستعمله بحاله ممتازه ستانلس ستيل من الداخل و تحتوي على درجين سحاب ومرشين علوي وسفلي وسلة ملاعق
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جبران
|التليفون:
|0796455743
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|العنوان:
|- بيادر وادي السير
عمان - الأردن
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 دينار
|تاريخ الإعلان:
|10/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114637
200 دينار
10 دولار
200 دينار
اتصل
10 دينار
150 دينار
300 دينار
اتصل
1 دينار
400 دينار
1,250 دولار
1 دينار