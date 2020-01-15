متوفر جزارين من جنسية مغربية بخبرة ممتازة وكفاءة عالية وتجربة سابقة في المجال ويتميزون بالانضباط والجدية في العمل وهم على اتم الاستعداد للعمل لديكم -حرفية عالية -دراية شاملة بأنواع اللحوم يمكنكم التواصل معنا على الهاتف : 00212608012819 الايميل : contact@alasmarjob.com