جر عربيتك للي يستاهلها وزود دخلك

(مطلوب للإيجار)
|استفيد من عربيتك معانا واجرها معانا عقود سنويه اقل عدد كيلو متر بالسنه عقد به كافه الضمانات القانونيه زيت - بنزين - صيانه حتي المخالفات علينا السيارات المطلوبه ( النترا - سيراتو جراند - كرولا - توسان - سبورتاج )
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|exxonunited
|التليفون:
|01226615754
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|العنوان:
|فيلا 183 الياسمين 2 التجمع الاول امام بنزينه وطنيه خلف سور اكاديميه الشرطه الدور الاول علوي شقه 4- القاهره الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|12,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054229
12,000 جنيه