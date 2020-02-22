جر عربيتك للي يستاهلها وزود دخلك

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: جر عربيتك للي يستاهلها وزود دخلك - في القاهرة مصر

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استفيد من عربيتك معانا واجرها معانا عقود سنويه اقل عدد كيلو متر بالسنه عقد به كافه الضمانات القانونيه زيت - بنزين - صيانه حتي المخالفات علينا السيارات المطلوبه ( النترا - سيراتو جراند - كرولا - توسان - سبورتاج )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: exxonunited
التليفون: 01226615754

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: فيلا 183 الياسمين 2 التجمع الاول امام بنزينه وطنيه خلف سور اكاديميه الشرطه الدور الاول علوي شقه 4- القاهره الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 12,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/2/2020
رقم الإعلان: 2054229
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صورة الاعلان: المشاريع كتير بس مع اكسون اكيد - في القاهرة مصر

المشاريع كتير بس مع اكسون اكيد

(مطلوب للإيجار)

- في القاهرة مصر

عربيتك معانا فامان ازاي شركتنا شركه توريدات بمعني اننا مهمتنا الحفاظ ع عربيتك ازاي : -صيانه دوريه ل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

12,000 جنيه

22/2/2020
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