جرين هاوس متخصصة فى عمل قواطيع الحمامات من الكومباكت hpl

(للبيع)
|الكومباكت hpl سهل جدا تصمم منه قواطيع الحمامات وقرص الترابيزات ومصمم خصيصآ لمقاومة عوامل الجو والمياه بنستخدم افضل خامة من الاكسسورات 304الثقيل اللى يعيش معاك سهل الفك والتركيب ضمانك مضمون من شركة جرين هاوس اتصل بينا على 01229316689 – 01012445146- 01202021038
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|kamal gs
|التليفون:
|01229316689
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|العنوان:
|محور طه حسين, النزهة الجديدة ، محور طه حسين- النزهة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096840
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