جرين هاوس متخصصة فى عمل قواطيع الحمامات من الكومباكت hpl

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: جرين هاوس متخصصة فى عمل قواطيع الحمامات من الكومباكت hpl - في القاهرة مصر

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الكومباكت hpl سهل جدا تصمم منه قواطيع الحمامات وقرص الترابيزات ومصمم خصيصآ لمقاومة عوامل الجو والمياه بنستخدم افضل خامة من الاكسسورات 304الثقيل اللى يعيش معاك سهل الفك والتركيب ضمانك مضمون من شركة جرين هاوس اتصل بينا على 01229316689 – 01012445146- 01202021038
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: kamal gs
التليفون: 01229316689

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: محور طه حسين, النزهة الجديدة ، محور طه حسين- النزهة الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/6/2021
رقم الإعلان: 2096840
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19/4/2021
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15/4/2021
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13/4/2021
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7/4/2021
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4/4/2021
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4/4/2021
صورة الاعلان: mas egypt - في القاهرة مصر

mas egypt

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- في القاهرة مصر

⭐مع ماس ايجيبت ⭐ - اقل مده للتنفيذ مع اعلي مستوي من الجودة والاتقان - التزام تام بالم.
العنوان:

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1 جنيه

1/4/2021
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تركيب الواح البولى كربونيت والاكريليك بمصر

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- في القاهرة مصر

Silk Road Trading Egypt poly carbonate - تركيب الواح البولى كربونيت شركه سيلك رود تريدنج - توريد وتر.
العنوان:

القاهرة - مصر

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29/3/2021
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