جرين هاوس متخصصة فى عمل قواطيع الحمامات من الكومباكت hpl

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صورة الاعلان: جرين هاوس متخصصة فى عمل قواطيع الحمامات من الكومباكت hpl - في القاهرة مصر

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الكومباكت hpl سهل جدا تصمم منه قواطيع الحماماتوقرص الترابيزات ومصمم خصيصآ لمقاومة عوامل الجو والمياه بنستخدم افضل خامة من الاكسسورات 304الثقيل اللى يعيش معاك سهل الفك والتركيب ضمانك مضمون من شركة جرين هاوس اتصل بينا على 01229316689 – 01012445146- 01202021038
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: kamal gs
التليفون: 01229316689

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: محور طه حسين, النزهة الجديدة ، محور طه حسين- النزهة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/2/2021
رقم الإعلان: 2085112
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صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات مواد غذائيه يمتلك رخصه مهنيه اولى او ثانيه - في القاهرة مصر

مطلوب مندوب مبيعات مواد غذائيه يمتلك رخصه مهنيه اولى او ثانيه

(فرصة عمل)

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العنوان:

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القسم: 

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9/2/2021
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8/2/2021
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- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

8/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات مواد غذائيه يمتلك رخصه مهنيه اولى او ثانيه - في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

6/2/2021
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مطلوب مندوب مبيعات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 مندوب مبيعات لشركة مياة خبرة لاتقل عن 2 سنوات بنفس المجال .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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4/2/2021
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مطلوب لمجموعه دواجن بالمملكه العربيه السعوديه في ( الرياض + القصيم ) مندوب مبيعات يمتلك رخصه مهنيه ا.
العنوان:

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اتصل

3/2/2021
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مطلوب للتعاقد بشركه وطنيه كبري بالمنطقه الشرقيه بالسعوديه مدير تسويق

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