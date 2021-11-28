جرين هاوس للكومباكت الصينى والهندى

(للبيع)
|شركة جرين هاوس- المستورد الرئيسى لجميع أنواع الكومباكت (صينى – هندى ) نقوم بالتركيب فى جميع أنحاء القاهرة والمحافظات الأخرى الاكسسوار من أفضل وأجود الأنواع (استانلس 304) للمزيد من المعلومات و لمعرفة الاسعار نرجو الإتصال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|kerilous nashat
|التليفون:
|01202021038
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|العنوان:
|النزهة الجديده, 63 ش طة حسن- حي النزهة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112999
4,000 جنيه
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30 ريال
2 جنيه
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1 جنيه
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