جرين هاوس استيراد وتصنيع كومباكت hpl

(للبيع)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|kamal gs
|التليفون:
|01229316689
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|العنوان:
|محور طه حسين, النزهة الجديدة ، محور طه حسين- النزهة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080563
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