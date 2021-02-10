جرين هاوس أكبر الشركات فى مصر لبيع وتوريد وتركيب الكومباكت HPL

. شركة جرين هاوس رائدة في مجال إستيراد الكومباكت ( HPL ) قواطيع الحمامات و المطابخ و تتميز الشركة برؤية واضحة و منهجية عالية الدقة و هذا ما أهلنا أن نكون العالية.وعروضنا مختلفه ومتميزة جداااا و من أستخدامات المختلفه للكوريان و الكومباكت : ترابيزات المطاعم اسطح المطابخ قواطيع وفواصل حمامات واستخدامات اخرى كتير لاستفسار اكتر على الكومباكت والكوريان على رقم الواتس اب 01229316689 – 01012445146 – 01202021038