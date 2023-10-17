(For Sale)
|جربي عاملاتنا وشوفي الفرق بالتنظيف و خلي الراحة علينا لان احنا اسم على مسمى سوفت كلين لخدمات التنظيف و التميز والإتقان هو سر نجاحنا بزيارة يومية 6 ساعات ب 25 شامل التوصيل نقدم لكي عاملات بنظام الاسبوعي و الشهري مع مبيت عاملاتنا مدربات ومؤهلات لمختلف الحالات اطلبي عاملتك وارتاحي مع سوفت لخدمات التنظيف سارعوا بالاستفسار : 0785407409
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|سوفت كلين
|Telephone:
|0785407409
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|Location:
|- عمان
Amman - Jordan
|Ad Information:
|Price:
|25 Dinar
|Posting Date:
|17/10/2023
|Ad Number:
|2246403
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar