جربي عاملاتنا وشوفي الفرق بالتنظيف و خلي الراحة علينا

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Jordan (Amman) [ Change location ]

Ad Information
جربي عاملاتنا وشوفي الفرق بالتنظيف و خلي الراحة علينا لان احنا اسم على مسمى سوفت كلين لخدمات التنظيف و التميز والإتقان هو سر نجاحنا بزيارة يومية 6 ساعات ب 25 شامل التوصيل نقدم لكي عاملات بنظام الاسبوعي و الشهري مع مبيت عاملاتنا مدربات ومؤهلات لمختلف الحالات اطلبي عاملتك وارتاحي مع سوفت لخدمات التنظيف سارعوا بالاستفسار : 0785407409
Contact The Advertiser:
Contact Name: سوفت كلين
Telephone: 0785407409

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Location: - عمان
Amman -

Jordan
Ad Information:
Price: 25 Dinar
Posting Date: 17/10/2023
Ad Number: 2246403
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Price
Posting Date
Ad Photo: التميز والإتقان بالعمل و التنظيف والسرعة هو سرنا - in Amman Jordan

التميز والإتقان بالعمل و التنظيف والسرعة هو سرنا

(For Sale)

- in Amman Jordan

التميز والإتقان بالعمل و التنظيف والسرعة هو سرنا عاملاتنا مدربات ومؤهلات لمختلف الحالات نقدم لكي عا.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

17/10/2023
Ad Photo: ترتيب وتنظيف بيتك صار على عاملاتنا واكسبي راحتك - in Amman Jordan

ترتيب وتنظيف بيتك صار على عاملاتنا واكسبي راحتك

(For Sale)

- in Amman Jordan

ترتيب وتنظيف بيتك صار على عاملاتنا واكسبي راحتك تتميز العاملات بالدقة والتفاني بالعمل مدبرات منازل، .
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

16/10/2023
Ad Photo: النظافة و الترتيب و على أدق التفاصيل هو عمل عاملاتنا - in Amman Jordan

النظافة و الترتيب و على أدق التفاصيل هو عمل عاملاتنا

(For Sale)

- in Amman Jordan

النظافة و الترتيب و على أدق التفاصيل هو عمل عاملاتنا اطلبي عاملتك وتمتعي براحة بالك و نظافة بيتك بز.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

16/10/2023
Ad Photo: الان جميع عاملاتنا مدربين بخبرة لتقديم افضل خدمة تنظيف - in Amman Jordan

الان جميع عاملاتنا مدربين بخبرة لتقديم افضل خدمة تنظيف

(For Sale)

- in Amman Jordan

الان جميع عاملاتنا مدربين بخبرة لتقديم افضل خدمة تنظيف اطلبي عاملتك الآن من عنا و جربي الخبرة و ال.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

15/10/2023
Ad Photo: الراحة و السرعة بالتنظيف والتعزيل فقط بتلاقيها بعاملاتنا - in Amman Jordan

الراحة و السرعة بالتنظيف والتعزيل فقط بتلاقيها بعاملاتنا

(For Sale)

- in Amman Jordan

الراحة و السرعة بالتنظيف والتعزيل فقط بتلاقيها بعاملاتنا نوفر لكم أفضل العاملات بعقود يومية بعمل ل .
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

15/10/2023
Ad Photo: من اليوم صارت النظافة سهلة لانها صارت على عاملاتنا - in Amman Jordan

من اليوم صارت النظافة سهلة لانها صارت على عاملاتنا

(For Sale)

- in Amman Jordan

من اليوم صارت النظافة سهلة لانها صارت على عاملاتنا عاملتك صارت متوفرة بنظام اليومي و الاسبوعي و الشه.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

13/10/2023
Ad Photo: خبرتنا بالعاملات كبيرة وعاملاتنا جاهزين للتنظيف والتجربة خير برهان - in Amman Jordan

خبرتنا بالعاملات كبيرة وعاملاتنا جاهزين للتنظيف والتجربة خير برهان

(For Sale)

- in Amman Jordan

خبرتنا بالعاملات كبيرة وعاملاتنا جاهزين للتنظيف والتجربة خير برهان كل اللي عليكي انك تختاري يوم ورح .
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

11/10/2023
Ad Photo: عائلتك بتستاهل ترتاح باسهل خدمة للتنظيف معنا - in Amman Jordan

عائلتك بتستاهل ترتاح باسهل خدمة للتنظيف معنا

(For Sale)

- in Amman Jordan

عائلتك بتستاهل ترتاح باسهل خدمة للتنظيف معنا بتوفر الك عاملات يومي مدربات بخبرة عالية جدا وايضآ نوف.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

10/10/2023
Ad Photo: تعبتي من تعب التنظيف بس معنا صار الوقت لراحتك - in Amman Jordan

تعبتي من تعب التنظيف بس معنا صار الوقت لراحتك

(For Sale)

- in Amman Jordan

تعبتي من تعب التنظيف بس معنا صار الوقت لراحتك انتي بالمكان الصح عاملات عمل يومي ل 6 ساعات بكلفة 25.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

9/10/2023
Ad Photo: بلش البرد و شغل البيت ما بخلص بس معنا غير - in Amman Jordan

بلش البرد و شغل البيت ما بخلص بس معنا غير

(For Sale)

- in Amman Jordan

بلش البرد و شغل البيت ما بخلص بس معنا غير لهيك احجزي عاملتك و ريحي حالك من التعب معنا فقط لدى سوفت .
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

9/10/2023
Ad Photo: احجزي عاملتك من عنا لترتاحي من التنظيف و التعزيل - in Amman Jordan

احجزي عاملتك من عنا لترتاحي من التنظيف و التعزيل

(For Sale)

- in Amman Jordan

احجزي عاملتك من عنا لترتاحي من التنظيف و التعزيل جميع عاملاتنا مدربات على الالتزام والدقة عمل يومي ل.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

8/10/2023
Ad Photo: ما بخلص عندك التنظيف و تعبتي منه نحنا بنساعدك - in Amman Jordan

ما بخلص عندك التنظيف و تعبتي منه نحنا بنساعدك

(For Sale)

- in Amman Jordan

ما بخلص عندك التنظيف و تعبتي منه نحنا بنساعدك ريحي حالك من اولها واحجزي عاملتك من مكتبنا نوفر من اجل.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

7/10/2023
Ad Photo: خدمة التنظيف و الترتيب و الضيافة وطوال ايام الاسبوع - in Amman Jordan

خدمة التنظيف و الترتيب و الضيافة وطوال ايام الاسبوع

(For Sale)

- in Amman Jordan

خدمة التنظيف و الترتيب و الضيافة وطوال ايام الاسبوع نعمل لراحتكم ومن اجلكم عاملات تنظيف يومي بخبرة .
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

5/10/2023
Ad Photo: عيشي الراحة و تخلصي من التنظيف والتعب معنا - in Amman Jordan

عيشي الراحة و تخلصي من التنظيف والتعب معنا

(For Sale)

- in Amman Jordan

عيشي الراحة و تخلصي من التنظيف والتعب معنا اختاري عاملتك واتركي البـاقي علينـا واحنا بنريحك عاملات .
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

5/10/2023
Ad Photo: توفير افضل و اسرع عاملات التتنظيف لخدمتكم - in Amman Jordan

توفير افضل و اسرع عاملات التتنظيف لخدمتكم

(For Sale)

- in Amman Jordan

توفير افضل و اسرع عاملات التتنظيف لخدمتكم دوام يومي 6 ساعات فقط مقابل 25 دينار برنامج شامل للتنظيف .
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

5/10/2023
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