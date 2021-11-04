جرانيت نيو حلايب | سعر مترالرخام المستورد

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صورة الاعلان: جرانيت نيو حلايب | سعر مترالرخام المستورد - في القاهرة مصر

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الكوبرا للرخام والجرانيت 01033000335 مصنع الكوبرا للرخام والجرانيت من رواد صناعة الرخام والجرانيت بجمهورية مصر العربية خبرة اكثر من ثلاثين عاما في صناعة و قص وتشكيل الرخام والجرانيت فى مصر بمدينة شق التعبان لدينا أحدث ماكينات للحفر على الرخام والجرانيت باشكال متعددة.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الكوبرا للرخام والجرانيت
التليفون: 01033000335

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العنوان: 15مايو- طرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 جنيه
تاريخ الإعلان: 30/11/2021
رقم الإعلان: 2113398
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