جرانيت نيو حلايب | سعر مترالرخام المستورد

(للبيع)
|الكوبرا للرخام والجرانيت 01033000335 مصنع الكوبرا للرخام والجرانيت من رواد صناعة الرخام والجرانيت بجمهورية مصر العربية خبرة اكثر من ثلاثين عاما في صناعة و قص وتشكيل الرخام والجرانيت فى مصر بمدينة شق التعبان لدينا أحدث ماكينات للحفر على الرخام والجرانيت باشكال متعددة.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الكوبرا للرخام والجرانيت
|التليفون:
|01033000335
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|العنوان:
|15مايو- طرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/11/2021
|رقم الإعلان:
|2113398
1 جنيه
1 جنيه
950 جنيه
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