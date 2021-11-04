جرانيت نيو حلايب | سعر مترالرخام المستورد

الكوبرا للرخام والجرانيت 01033000335 مصنع الكوبرا للرخام والجرانيت من رواد صناعة الرخام والجرانيت بجمهورية مصر العربية خبرة اكثر من ثلاثين عاما في صناعة و قص وتشكيل الرخام والجرانيت فى مصر بمدينة شق التعبان لدينا أحدث ماكينات للحفر على الرخام والجرانيت باشكال متعددة.