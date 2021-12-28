جراند شيروكي للايجار بعروض و خصومات بمناسبة السنة الجديدة

(للإيجار)
|استأجر السيارة الاكثر فخامة جراند شيروكي لخدمات رجال الاعمال و الوافدين عرب و أجانب في مصر. ايجار جراند شيروكي لرحلات الغردقة و شرم الشيخ و دهب , الجونة , نويبع ,سانت كاترين. السيارة مناسبة للسفريات البعيدة و للسفاري,السيارة دفع رباعي المعروفة بقوتها و قدرتها العالية في التعامل مع كافة انواع الطرق الوعرة و الاراضي الصحراوية . خصومات 20% غلى ايجار السيارة جيب جراند شيروكي عند الايجار الشهري . تأجيرجيب جراند شيروكي للاستقبال من المطارات و التوصيل للفنادق .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ashraqt moataz
|التليفون:
|01101727711
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|العنوان:
|https://twitter.com/KiaCarnivalrent- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/12/2021
|رقم الإعلان:
|2117072
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