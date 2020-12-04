جراج سيارات 2100م للايجار للشركات كفر الجبل بالهرم

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
جراج سيارات 2100م للايجار يصلح للشركات الكبري. منطقه الشوربجي كفرالجبل بجوار الدائري بالهرم. كامل المرافق. غرفة+ حمام .مؤمن تماماً. يسمح بدخول الكونترانات بسهوله الايجار شهرياً. 20000 ج قابل للتفاوض للاستعلام مكتب اخناتون عقارات الهرم الحج/ أبو محمد 01278900910
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اخناتون عقارات الهرم
التليفون: 01278900910

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العنوان: ابوالهول السياحي- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 20,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/12/2020
رقم الإعلان: 2076661
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صورة الاعلان: مخزن جمالون 600 م للايجار مميز جداجدا بالهرم - في الجيزة مصر

مخزن جمالون 600 م للايجار مميز جداجدا بالهرم

(للإيجار)

- في الجيزة مصر

مخزن جمالون مميز جداجدا دائري المنيب نزله المنصوريه كامل المرافق . على شارع مباشر رئيسى عرضه 60 م . .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/12/2020
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