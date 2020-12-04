جراج سيارات 2100م للايجار للشركات كفر الجبل بالهرم

(للإيجار)
|جراج سيارات 2100م للايجار يصلح للشركات الكبري. منطقه الشوربجي كفرالجبل بجوار الدائري بالهرم. كامل المرافق. غرفة+ حمام .مؤمن تماماً. يسمح بدخول الكونترانات بسهوله الايجار شهرياً. 20000 ج قابل للتفاوض للاستعلام مكتب اخناتون عقارات الهرم الحج/ أبو محمد 01278900910
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اخناتون عقارات الهرم
|التليفون:
|01278900910
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|العنوان:
|ابوالهول السياحي- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|20,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076661
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