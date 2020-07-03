جذور لتسويق العقارات

(مطلوب للإيجار)
|تسويق العقارات ايجار وتمليك ومشاركات وتسويق الأراضي على استعداد التسويق للأبراج السكنية للتواصل برقم التليفون أو تشرفينا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أ. هشام
|التليفون:
|01142755000
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|العنوان:
|ش ترعة الخشاب - برج الفاروق - الدو رالأول- المعصرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062113
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