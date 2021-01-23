جدد حياتك وامتلك شقة تشطيب كامل و اشتراك نادى رياضى مجانا بالعاصمة الادارية

حياتك هتتغير بامتلاك شقة فى العاصمة الادارية كاملة التشطيب و اشتراك النادى مجانا بفيو مميز ع المساحات الخضراء و كريستال لاجون شقة 112 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ + 2 حمام + تراس ) ب 153 الف مقدم و الباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بحياة جديدة بالعاصمة الادارية