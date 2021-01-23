جدد حياتك وامتلك شقة تشطيب كامل و اشتراك نادى رياضى مجانا بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)
|حياتك هتتغير بامتلاك شقة فى العاصمة الادارية كاملة التشطيب و اشتراك النادى مجانا بفيو مميز ع المساحات الخضراء و كريستال لاجون شقة 112 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ + 2 حمام + تراس ) ب 153 الف مقدم و الباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بحياة جديدة بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|153,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081087
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